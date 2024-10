Luna Llena en Aries: el ritual para atraer las buenas energías, la prosperidad y dejar ir todo lo negativo

Este jueves 17 de octubre se dará una Súper Luna Llena en el signo de Aries, uno de los eventos astrológicos más fuertes del año, el cual traerá un fuerte impulso de valentía, de acción y nuevos comienzos a todos los elementos.

En esta oportunidad, al darse en el eje de Aries-Libra (el yo y el otro, respectivamente), también volverá a posicionar el foco de la atención en cómo se desarrollan las relaciones, el equilibrio y los límites necesarios para mantener la armonía.

Por tales motivos, tanto individualmente como en lo colectivo, habrá energía para manifestar. Este ritual será ideal para quienes deseen proyectar un cambio y activar el valor personal.

Ritual para la Luna Llena en Aries



Lunalogía, la página especializada en astrología y en los cambios lunares, dio a conocer un ritual para realizar en esta Superluna Llena en Aries, la cual se dará en el grado 25 del signo.

Se trata de "El Bastón Mágico", una ceremonia a través de la cual uno podrá desprenderse de lo que no desea mantener en su vida y activar la valentía, confianza y decisión en base a la energía del elemento fuego.

Paso a paso del Ritual de Luna Llena

Limpiar el espacio

Lo primero que deberán hacer antes de comenzar es limpiar el espacio y el cuerpo para preparar la energía. Para esto, podrán utilizar incienso, salvia o copal.

Al momento de encender, deberán visualizar cómo la energía estancada se disipa mientras pasas el humo por el ambiente y repites la frase: " Limpio este espacio para recibir la energía de la Luna Llena y para despertar mi poder interior".

Luego, por el cuerpo y decir : "Me libero de bloqueos, karmas, pensamientos, desconfianza, propia y ajena, de esta y otras vidas. Disuelvo toda influencia negativa".

Preparar el altar

Podrán utilizar velas blancas, como símbolo de claridad, apertura y pureza, así como también rojas para representar la energía de Aries. Al espacio, puede agregar cristales o una planta o ramita de romero, menta o salvia, como energía protectora.

Luna llena en Aries.

Escribir las intenciones

El siguiente paso de Lunalogía es tomar un papel y escribir allí todo lo que deseas soltar (miedos, bloqueos o viejos patrones) y otro con todo lo que deseas atraer (todo lo que te vincule hacia nuevas etapas y proyectos).

Encender el fuego interior

Encender una vela simboliza activar la energía interna y esto se potencia aún más en el signo de fuego. Lunalogía recomienda sentarse en silencio frente a la vela encendida, observar la llama y " visualiza cómo el fuego enciende tu valentía interna ". " Cada inhalación aviva tu poder, y cada exhalación libera el miedo y las dudas ", explicó.

Meditación guiada de "El bastón de mando"

Luego, recomiendan proseguir con la siguiente meditación:

"Cierra los ojos y visualiza que te acercas a una puerta de luz roja brillante hecha de fuego. Usa tu valentía para cruzarla, sentirás el calor, pero no te quemarás, detallan.

Y agrega: ahora te encuentras en un espacio sagrado donde te espera un sabio y anciano guerrero, señor del poder y el mando espiritual. Este guerrero te sonríe y te entrega el bastón de mando mágico, para dirigir tu vida con valentía y decisión".

"Siente cómo el bastón te llena de poder y sabiduría. Este objeto mágico te ayuda a liderar tu vida, a tomar decisiones con claridad y a avanzar con firmeza. Este bastón de mando mágico ahora es tuyo para siempre", concluye.

Ritual de liberación

Luego, leerle a la Luna la lista de cosas que deseas soltar y quemar el papen en un recipiente. Allí, repetir: " Dejo ir lo que ya no me sirve. Me libero del miedo y activo mi valentía interior ."

Afirma tu Valentía

Después, tomar la lista de lo que deseas atraer y colocar el papel debajo de la vela, visualizando el bastón de mando, y repetir tres veces: " Tengo el poder para dirigir mi vida con seguridad, confianza y valentía ".

Finalización del ritual

Por último, agradecerle a la Luna Llena y al guerrero por el bastón de mando mágico, así como también la energía renovada que fluye en vos. Apagar la vela con un soplo y finalizar el ritual.