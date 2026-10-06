Cuál es la raza de perros ideal para personas mayores, según un adiestrador canino.

El momento en el que una persona toma la decisión de adoptar un perro es fundamental, ya que lo ideal es saber de antemano qué características tiene el animal. Es decir, no es lo mismo un perro en un entorno familiar con niños, que uno que tenga características de trabajo o utilidad.

En este sentido, Carlos Carrasco, adiestrador canino, compartió un video en su canal de YouTube en el que desarrolló cuáles son las 7 mejores razas de perros según diferentes situaciones y necesidades.

El especialista explicó que la elección de un perro depende de varios factores, entre ellos el entorno en el que vivirá, el tiempo disponible para cuidarlo y el nivel de actividad que pueda realizar.

Entre las distintas opciones que mencionó, señaló a una raza de tamaño pequeño como una alternativa para las personas mayores, principalmente por su carácter afectuoso, su capacidad de adaptación a espacios interiores y sus necesidades moderadas de ejercicio.

Carlos Carrasco destacó al Shih Tzu como la mejor raza de perros para adultos mayores

Carlos Carrasco es un educador y adiestrador canino español, reconocido en el ambiente por ser el fundador de Dos Adiestramiento, un proyecto dedicado a la educación canina y a la divulgación sobre el comportamiento de los perros que sale por la plataforma de YouTube.

En uno de sus videos, titulado “La mejor raza de perro para ti, ¿cuál es?”, presentó una lista de razas que, según su criterio, pueden adaptarse a diferentes situaciones y estilos de vida.

Cuál es la raza de perros ideal para personas mayores, según un adiestrador canino. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Al referirse específicamente a las personas mayores, Carrasco señaló al Shih Tzu como una de las opciones que considera más adecuadas.

“El mejor perro para vivir con personas mayores es el Shih Tzu”, afirmó el especialista en el video.

Entre los motivos, destacó su carácter tranquilo, su tamaño y su perfil de perro de compañía. También explicó que necesita realizar paseos, aunque consideró que su nivel de actividad puede resultar compatible con personas que no buscan una mascota especialmente activa.

Cómo es el Shih Tzu y qué cuidados necesita

En este sentido, el American Kennel Club (AKC), una de las organizaciones caninas más reconocidas, describe al Shih Tzu como un perro cariñoso, juguetón y extrovertido, criado principalmente como animal de compañía.

Entre sus principales características se encuentran:

Es una raza pequeña y orientada a la convivencia con las personas.

Puede adaptarse a departamentos y espacios reducidos.

Sus necesidades de ejercicio son moderadas.

Suelen ser perros afectuosos y sociables.

Su pelaje largo y abundante requiere cuidados frecuentes.

Puede presentar cierta tendencia a la terquedad durante el adiestramiento, por lo que se recomienda utilizar métodos basados en recompensas.

Qué tener en cuenta antes de elegir un perro para una persona mayor

Más allá de la raza, la elección de un perro debe realizarse teniendo en cuenta las condiciones particulares de quien estará a cargo del animal.

El tamaño, el nivel de energía, las necesidades de ejercicio, el mantenimiento del pelaje y el carácter son algunos de los aspectos que pueden influir en la convivencia.

Por este motivo, la recomendación de Carrasco apunta específicamente al perfil del Shih Tzu como perro de compañía para personas mayores, pero no implica que sea la única alternativa posible ni que resulte adecuada para todos los hogares.