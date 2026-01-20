Google Trends, la herramienta gratuita de Google que mide el interés de los usuarios en tiempo real, reveló que la última semana de los argentinos estuvo marcada por la preocupación por la ola de calor y las alertas meteorológicas por tormentas, pero también por un infaltable: el fútbol de verano.

Cuando Google Trends marca un término en “aumento puntual” (o Breakout), significa que esa palabra pasó de tener muy pocas búsquedas a miles en cuestión de horas.

¿Qué fue lo más googleado en Argentina?

El aumento en búsquedas de ciertos temas es la señal más clara de que una noticia rompió la burbuja para volverse masiva. Y ese fue el caso del deporte más apasionante del país.

Por goleada: el fútbol fue lo más buscado en Google

En plena pretemporada el fútbol continúa traccionando gran parte de las búsquedas en Argentina. El interés no solo se centró en la preparación de los equipos locales, sino en cruces internacionales que se volvieron tendencia.

La plataforma gratuita de Google no muestra cuántas veces se buscó algo en números absolutos, sino qué tan popular es un término en relación con su punto máximo dentro de un período y lugar determinados.

Amistosos de verano

Los partidos de Boca Juniors ante Millonarios y de River Plate contra Peñarol en Uruguay lideraron las tendencias deportivas, con crecimientos de tipo Breakout (un aumento repentino de gran volumen).

Copa del Rey

A nivel internacional, llamó la atención la eliminación del Real Madrid ante el Albacete (equipo de la segunda división española) por 3-2.

Este resultado, ocurrido en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico, generó un volumen de búsquedas inusual para un torneo extranjero en esta instancia.

Como muestra la imagen, otro de los términos con mayor aceleración fue el cruce entre Real Sociedad y Barcelona.

Espectáculos: los personajes que rompieron la inercia en la última semana

Agotado el interés por el fútbol, el mundo del espectáculo también captó la atención de los internautas. Dos nombres lograron desplazar a las consultas habituales de la semana:

Esther Goris (+1.350%)

La actriz registró un pico de búsquedas tras su participación en el repechaje de MasterChef Celebrity. El interés se disparó luego de que Goris compartiera anécdotas sobre su carrera y su vida personal, las cuales rápidamente se replicaron en redes sociales.

Julio Iglesias (+1.050%)

El cantante español volvió a la agenda pública debido a la difusión de novedades judiciales sobre denuncias por agresión sexual en España. La búsqueda de detalles sobre la causa impulsó su nombre a lo más alto del reporte.

¿Cómo leer los datos de Google Trends?

Google Trends no brinda cifras absolutas de personas, sino un índice de interés relativo. Cuando un término aparece como “en aumento”, significa que su popularidad creció de forma desproporcionada en comparación con los días previos, señalando qué temas están ganando relevancia en la conversación pública de manera espontánea.