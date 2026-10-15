Un contrato de alquiler no solo establece la duración del vínculo y el tiempo por el que un inquilino vivirá en la propiedad, sino que también establece diferentes parámetros que deben cumplirse y que están acordados, previamente, por las dos partes.

En este aspecto, el locador (dueño del inmubele) puede ejecutar la rescisión del contrato de alquiler , lo cual obligará al locatario a dejar la propiedad.

La interrupción del mismo, por su parte, puede darse por distintas situaciones, expresadas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

El inquilino puede rescindir el contrato de alquiler pero no en cualquier situación

Según explica el CCCN, un propietario tiene derecho a rescindir el contrato de alquiler de la propiedad de la cual es dueño en las siguientes ocasiones:

Si el inquilino modificó el destino para el que alquiló el inmueble o le dio un uso irregular.

Si el inquilino abandona el inmueble o no lo conserva de manera adecuada.

Si durante 2 períodos el inquilino no paga el alquiler.

Por cualquier otra causa que se haya establecido en el contrato.

Según explica el CCCN, un propietario tiene derecho a rescindir el contrato de alquiler de la propiedad de la cual es dueño en ciertas ocasiones. Ilustración IA GPT | El Cronista Audiencias

Ahora bien, si el propietario decide finalizar el contrato y el inquilino se niega a dejar la propiedad, se puede proceder al desalojo.

Por qué se hace un desalojo

Un desalojo puede iniciarse cuando el inquilino es intimado a dejar la propiedad, ya sea por finalización del contrato, falta de pago o alguna otra cuestión y se niega a entregar las llaves o abandonar el inmueble.

En estos casos, el inquilino debe devolver el inmueble cuando vence el contrato de alquiler o cuando se cumple el plazo de intimación para pagar una deuda locativa. Si la propiedad no se restituye en esas condiciones, el propietario puede iniciar una acción judicial de desalojo para recuperar la posesión del inmueble.

Un inquilino también puede rescindir el contrato de alquiler

Así como el propietario puede ejecutar la rescisión del contrato de alquiler, el inquilino también puede optar por esta medida y dejar la propiedad .

Según indica el Código Civil y Comercial de la Nación, puede hacerse en estas instancias: