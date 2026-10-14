Desde la derogación de la Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos pueden pactar libremente las condiciones del contrato, como la fórmula de actualización, la duración y el índice elegido para calcular los aumentos.

En este contexto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), es uno de los indicadores que se utiliza para calcular la actualización de los contratos.

El porcentaje de incremento dependerá de la fórmula de actualización, así como también de la periodicidad pactada en cada contrato, que puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral, por ejemplo.

Cuánto aumentan los alquileres en noviembre, según el IPC

Para los inquilinos a los que les corresponda una actualización en sus contratos en noviembre 2026, ya sea trimestral, cuatrimestral o semestral, se tomará como último dato oficial el IPC de septiembre (1,9%), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según los últimos porcentajes oficiales, y calculados en base a un acumulado compuesto, los montos de incremento serán de:

Cada tres meses: 5,81% (acumulado compuesto de julio, agosto y septiembre).

Cada cuatro meses: 7,82% (acumulado compuesto de junio, julio, agosto y septiembre).

Cada seis meses: 12,95% (acumulado compuesto de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre).

Aumento de alquileres.

Alquileres: cuánto aumentan los contratos por ICL en octubre

Para los contratos que utilizan el ICL como mecanismo de actualización, las variaciones correspondientes a octubre dependen del período transcurrido desde el último ajuste.

Según los valores de la serie del BCRA utilizados para calcular las actualizaciones, los incrementos que pagarán en octubre 2026 serán: