Oficial | Desde el 1 de octubre los conductores no podrán adelantar en autopistas y autovías en estos casos: multa de 200 euros (foto: Shutterstock)

A partir del 1 de octubre de 2026, los conductores en España tendrán prohibido adelantar en autopistas y autovías cuando la circulación se vea dificultada por la presencia de nieve en la calzada. El cambio forma parte del Real Decreto 518/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva regulación busca mantener libres determinados carriles para facilitar el paso de vehículos de emergencia y máquinas quitanieves en situaciones de circulación adversa. En esas circunstancias, los conductores deberán desplazarse por el carril situado más a la derecha.

El incumplimiento de las normas sobre adelantamientos y utilización de carriles tiene consideración de infracción grave. La Ley de Tráfico establece para este tipo de infracciones una multa general de 200 euros.

Cuándo estará prohibido adelantar en autopistas y autovías

La prohibición no se aplicará simplemente por la presencia de nieve. El Real Decreto especifica que entrará en juego cuando las condiciones de la calzada a causa de la nieve dificulten la circulación en una autopista o autovía.

En ese escenario, los vehículos deberán circular obligatoriamente por el carril situado más a la derecha y quedará prohibido realizar adelantamientos. La medida busca ordenar el tráfico y reducir maniobras que puedan aumentar el riesgo cuando disminuye la adherencia.

En los tramos que cuenten con tres o más carriles por sentido, la norma permitirá utilizar también el carril contiguo al situado más a la derecha. Los restantes carriles de la izquierda deberán quedar despejados.

De esta forma, emergencias y servicios de mantenimiento podrán disponer de una vía más despejada para circular y actuar ante incidencias provocadas por las condiciones meteorológicas.

Multa de 200 euros por incumplir la nueva norma

Las disposiciones sobre adelantamientos, sentido de circulación, utilización de carriles y arcenes están incluidas entre las infracciones graves de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

El artículo 80 establece que las infracciones graves se sancionan, con carácter general, con una multa de 200 euros. Por tanto, incumplir la obligación de mantenerse en los carriles habilitados o realizar una maniobra prohibida podrá derivar en una sanción económica.

La medida se incorpora dentro de una reforma más amplia del Reglamento General de Circulación destinada a reforzar la seguridad de los usuarios y adaptar las normas a diferentes situaciones de riesgo en carretera.

Aunque la modificación fue aprobada mediante el Real Decreto 518/2026 el pasado junio, no comenzará a aplicarse hasta el 1 de octubre, fecha establecida expresamente para su entrada en vigor.

Oficial | Desde el 1 de octubre los conductores no podrán adelantar en autopistas y autovías en estos casos: multa de 200 euros (foto: ChatGPT) ChatGPT

Qué deberán hacer los conductores cuando haya nieve

Cuando la nieve complique la circulación, el primer cambio será evitar los adelantamientos y desplazarse hacia los carriles de la derecha. En vías de dos carriles por sentido, esto significará mantenerse en el derecho.

Si existen tres o más carriles, podrán utilizarse el derecho y su contiguo, mientras que los carriles restantes deberán quedar libres para vehículos prioritarios y quitanieves.

La reforma no sustituye otras obligaciones básicas de conducción con nieve, como adaptar la velocidad y respetar la señalización o las restricciones que puedan establecer las autoridades de tráfico en cada momento.

Así, desde el 1 de octubre de 2026, los conductores deberán incorporar una nueva regla a la circulación invernal. En caso de que la nieve dificulta el tráfico en una autopista o autovía, adelantar dejará de estar permitido y será obligatorio mantenerse en los carriles habilitados a la derecha.