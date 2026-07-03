Mezclar alcohol y suavizante de ropa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Hay un truco casero que cada vez gana más popularidad entre quienes buscan que la ropa y los textiles del hogar conserven un aroma agradable durante más tiempo. Solo requiere dos ingredientes muy comunes: alcohol y suavizante para ropa.

La mezcla se utiliza como un aromatizador casero para aplicar sobre prendas, sábanas, toallas, cortinas, cubrecamas y tapizados . Además de perfumar las telas, ayuda a refrescarlas entre lavados y deja una sensación de limpieza sin necesidad de utilizar productos costosos.

¿Para qué sirve mezclar alcohol y suavizante de ropa?

La combinación de alcohol y suavizante permite elaborar un spray aromatizador de uso doméstico muy fácil de preparar.

Mezclar alcohol y suavizante de ropa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

El alcohol actúa como vehículo para distribuir el perfume y favorece un secado rápido al evaporarse en pocos segundos, mientras que el suavizante aporta la fragancia que queda impregnada en las telas .

Por ese motivo, muchas personas utilizan esta preparación para refrescar textiles que no pueden lavarse todos los días o simplemente para mantener un aroma agradable en distintos ambientes de la casa.

Cómo preparar el aromatizador casero

La receta solo necesita tres ingredientes:

Ingredientes

200 ml de alcohol etílico.

100 ml de suavizante para ropa.

200 ml de agua.

Preparación

Colocar el alcohol, el suavizante y el agua en un pulverizador limpio. Agitar bien hasta integrar todos los ingredientes. Antes de cada uso, volver a mezclar ligeramente el contenido.

En pocos minutos el aromatizador estará listo para utilizar y aplicar en las superficies mencionadas.

Cómo usar esta mezcla correctamente

El spray puede aplicarse sobre una gran variedad de textiles, siempre a una distancia de unos 20 o 30 centímetros.

Mezclar alcohol y suavizante de ropa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: Archivo Suphansa Subruayying

Se recomienda utilizarlo en:

Ropa recién planchada.

Sábanas.

Fundas de almohadas.

Cubrecamas y mantas.

Cortinas.

Toallas.

Tapizados de sillones.

Almohadones.

Lo ideal es pulverizar una pequeña cantidad, evitando humedecer en exceso las telas.

¿Por qué este truco se volvió tan popular?

Además de ser económico, permite prolongar la sensación de frescura entre lavados.

Muchas personas lo utilizan antes de recibir visitas, al hacer la cama por la mañana o para eliminar olores leves acumulados en textiles de uso diario.

Otra ventaja es que puede personalizarse utilizando el suavizante con la fragancia preferida, logrando un perfume duradero en toda la casa.

Recomendaciones antes de utilizarlo

Para evitar inconvenientes, los especialistas aconsejan seguir algunas precauciones:

Probar primero la mezcla en una zona poco visible de la tela.

No aplicar sobre seda, cuero o materiales muy delicados.

Evitar pulverizar directamente sobre prendas mientras se están usando.

Mantener el envase alejado de fuentes de calor, ya que contiene alcohol.