Para ahuyentar a las ratas del jardín no hacen falta trampas.

Los jardines, parques y terrazas son espacios donde pueden aparecer ratas y ratones, especialmente cuando encuentran con facilidad comida, agua y lugares donde refugiarse.

Estos roedores pueden acercarse a las viviendas cuando encuentran condiciones favorables, por lo que mantener los espacios exteriores limpios y libres de posibles escondites resulta fundamental para prevenir su presencia.

Por qué aparecen ratas en el jardín

Uno de los principales motivos por los que las ratas se acercan a los espacios exteriores es la posibilidad de encontrar alimento. Las bolsas de basura, el compost, las frutas que caen de los árboles y la comida de las mascotas pueden convertirse en fuentes de alimento para estos animales.

El entorno también influye. La vegetación abundante, la madera acumulada, los cobertizos y otros espacios poco transitados pueden ofrecerles un lugar seguro para esconderse.

Por eso, una de las principales estrategias para mantener alejados a los roedores consiste en eliminar las fuentes de alimento y reducir los posibles refugios.

Por qué aparecen ratas en el jardín.

Qué hacer para evitar que las ratas entren al jardín

Una de las primeras medidas consiste en evitar que los residuos queden expuestos. Las bolsas de basura no deberían permanecer directamente sobre el suelo y es preferible utilizar tachos con tapa que puedan cerrarse correctamente.

Si se realizan comidas en el jardín o la terraza, también es importante limpiar el espacio una vez terminada la reunión. Los restos de comida, migas y residuos pueden atraer a los roedores.

Lo mismo ocurre con la comida de las mascotas. Si los animales comen en el exterior, conviene retirar los recipientes una vez que hayan terminado y evitar que permanezcan durante horas en el jardín.

El mantenimiento del espacio verde también cumple un papel importante. Es recomendable recoger las frutas que hayan caído de los árboles, eliminar restos orgánicos, mantener la vegetación controlada y retirar objetos o materiales acumulados que puedan transformarse en escondites.

Cómo detectar si hay ratas o ratones

Además de mantener limpio el jardín, realizar revisiones periódicas permite detectar rápidamente si hay presencia de roedores.

Denver Urban Gardens (DUG), una organización dedicada al apoyo de huertos comunitarios, recomienda inspeccionar los jardines con regularidad.

Durante la revisión, es importante prestar atención a distintos indicios que pueden revelar la presencia de ratas o ratones. Entre ellos se encuentran:

Agujeros o pequeñas entradas en el terreno.

Excrementos.

Plantas o frutos que presentan mordeduras.

Senderos o caminos desgastados en determinadas zonas.

Materiales acumulados que puedan funcionar como refugio.

La revisión puede repetirse varias veces por semana para comprobar si aparecen nuevas señales o si los animales continúan utilizando el mismo sector.

Plantas aromáticas para mantener alejadas a las ratas. Freepik

Plantas aromáticas para mantener alejadas a las ratas

Para quienes prefieren evitar las trampas tradicionales, existen alternativas destinadas a ahuyentar a los roedores sin recurrir a métodos letales.

Entre las opciones mencionadas por especialistas de Denver Urban Gardens se encuentra incorporar plantas aromáticas alrededor del jardín, como menta, lavanda y ajo. Sus olores pueden resultar desagradables para las ratas y ayudar a mantenerlas alejadas de determinadas áreas.

Otra alternativa mencionada es utilizar trapos impregnados con amoníaco en espacios donde los roedores puedan estar refugiándose, como debajo de un cobertizo.

Otro repelente natural contra las ratas

También se menciona el aceite esencial de abeto balsámico como una alternativa para ahuyentar a estos animales. Puede aplicarse sobre materiales como el serrín y colocarse en los sectores donde se haya detectado actividad de roedores.

La recomendación es mantener el material en la zona durante aproximadamente una semana para favorecer que las ratas abandonen el lugar. Una vez que el área esté libre de roedores, es fundamental cerrar los posibles accesos para evitar que vuelvan a ingresar.

En definitiva, mantener el jardín limpio, eliminar restos de comida y posibles refugios y revisar periódicamente el terreno son algunas de las principales medidas para prevenir la aparición de ratas y ratones en los espacios exteriores.