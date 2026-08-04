Las ratas pueden convertirse en un problema frecuente en patios y jardines, pero existe una alternativa natural que muchos desconocen.

Tres plantas aromáticas son recomendadas por especialistas en plagas porque sus olores fuertes pueden actuar como una barrera para evitar la presencia de estos roedores sin recurrir a productos químicos.

La menta: un aroma que incomoda a los roedores

La menta es una de las plantas aromáticas más conocidas para mantener alejadas a las ratas y ratones. Su fragancia intensa, especialmente cuando se liberan sus aceites esenciales al tocar sus hojas, puede funcionar como un elemento disuasorio para estos animales.

Una de las ventajas de esta planta es que requiere pocos cuidados y puede cultivarse tanto en tierra como en macetas.

Para aprovechar mejor su aroma, suele recomendarse colocarla cerca de zonas donde puedan aparecer roedores , como entradas, cercos o espacios con vegetación abundante.

Lavanda: la planta decorativa que también ayuda a proteger el jardín

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Más allá de ser una de las plantas más utilizadas por su perfume y apariencia, la lavanda puede convertirse en una aliada para quienes buscan reducir la presencia de ratas en espacios exteriores.

Sus aceites naturales producen una fragancia fuerte que puede actuar como una barrera aromática cuando se coloca en puntos estratégicos del jardín , como alrededor de caminos, cercas o sectores donde suelen esconderse los animales.

Romero: una opción resistente y fácil de mantener

El romero es otra planta aromática que puede ayudar a mantener alejados a los roedores gracias a su olor característico.

Esta especie destaca porque necesita pocos cuidados, resiste distintas condiciones climáticas y puede crecer durante largos períodos con una correcta exposición al sol.

Cómo usar estas plantas para evitar la aparición de ratas

Aunque las plantas aromáticas pueden servir como apoyo, los expertos recomiendan combinarlas con otras medidas de prevención para evitar que los roedores encuentren refugio en el jardín.

Algunos consejos incluyen:

Mantener los tachos de basura cerrados.

Evitar dejar restos de comida al aire libre.

Retirar hojas acumuladas, madera o materiales donde puedan esconderse.

Sellar posibles entradas hacia la vivienda.

Mantener el césped y los arbustos controlados.

Las plantas como la menta, la lavanda y el romero pueden convertirse en una alternativa natural para complementar el cuidado del jardín, aunque no reemplazan un control profesional cuando existe una infestación importante.