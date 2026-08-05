Los especialistas aclaran que no reemplazan un control de plagas, pero pueden ser un complemento natural. (Fuente: Shutterstock)

Las ratas son animales conocidos por su capacidad de adaptación. Pueden esconderse en jardines, galpones, composteras, pilas de hojas o rincones poco transitados, y su desarrollado sentido del olfato les permite detectar fuentes de alimento incluso a distancia.

Por eso, además de mantener la limpieza y evitar acumulación de residuos, muchas personas buscan alternativas naturales para reducir la presencia de estos roedores. Entre las opciones más populares aparecen algunas plantas aromáticas capaces de liberar compuestos intensos que pueden resultar molestos para su sensible olfato.

Aunque no funcionan como una solución definitiva frente a una infestación, estas especies pueden incorporarse como parte de una estrategia preventiva para hacer que determinados sectores del hogar o del jardín sean menos atractivos.

Las 3 plantas aromáticas que pueden ayudar a mantener alejadas a las ratas

Entre las plantas más utilizadas por jardineros y especialistas en control de plagas aparecen la menta, la lavanda y los copetes o tagetes. Sus aromas característicos provienen de aceites esenciales y compuestos naturales que generan olores fuertes en el ambiente.

Menta: su intenso aroma se debe principalmente al mentol presente en sus aceites esenciales. Debido a que las ratas poseen un olfato muy desarrollado, algunos especialistas señalan que los olores fuertes pueden resultarles incómodos. Además, es una planta de crecimiento rápido, por lo que suele recomendarse cultivarla en macetas para evitar que se extienda demasiado. Lavanda: además de ser una planta ornamental muy utilizada por su fragancia, contiene compuestos como el linalool y el acetato de linalilo. Su olor puede contribuir a que ciertas zonas sean menos atractivas para algunos roedores. Copetes o tagetes: estas flores tienen un aroma intenso y suelen utilizarse en huertas y jardines como plantas acompañantes. Su fragancia es conocida por generar rechazo en algunos animales y plagas, por lo que muchos jardineros las colocan alrededor de canteros y cultivos.

Cómo usar estas plantas para crear una barrera natural contra roedores

Para aprovechar sus aromas, los especialistas recomiendan ubicarlas en lugares donde pueda existir actividad de ratas, como cercos, senderos, accesos al hogar, composteras o sectores cercanos a la huerta.

Los especialistas aclaran que no reemplazan un control de plagas, pero pueden ser un complemento natural. (Fuente: Shutterstock)

Algunas recomendaciones son:

Colocar macetas de menta cerca de entradas, paredes o zonas de paso.

Plantar lavanda en lugares con buena exposición al sol.

Distribuir copetes alrededor de huertas y canteros.

Retirar restos de comida, basura acumulada y frutos caídos.

Mantener el césped corto y eliminar posibles refugios.

Los expertos recuerdan que ninguna planta funciona como una barrera definitiva. Si un espacio ofrece alimento, agua y refugio, los roedores pueden permanecer allí pese a la presencia de aromas intensos.

Por eso, estas plantas deben entenderse como un complemento dentro de una estrategia más amplia de prevención, donde la limpieza y el mantenimiento del entorno siguen siendo las principales herramientas para reducir la aparición de ratas.