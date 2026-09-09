Colocar una manguera negra de plástico en el techo de casa puede parecer una solución improvisada, pero detrás del truco existe un principio utilizado en los colectores solares térmicos. La idea consiste en aprovechar una superficie expuesta al sol para calentar el agua sin utilizar directamente electricidad o gas.

El sistema se basa en un principio sencillo: el color negro absorbe gran parte de la radiación solar y transmite ese calor al agua que permanece o circula dentro de la manguera. Por eso, la disposición sobre el techo permite aprovechar durante varias horas una fuente de energía gratuita y renovable.

Cómo funciona la manguera negra en el techo

Para aprovechar mejor la radiación, la manguera puede colocarse formando una espiral o varios tramos sobre una superficie directamente expuesta al sol. A medida que recibe calor, el agua que está en su interior aumenta su temperatura y puede trasladarse hacia otro recipiente.

El principio fue estudiado incluso con mangueras de polietileno negro de baja densidad, cuya alta capacidad de absorción permite utilizarlas como absorbedores solares. Dependiendo del diseño, el agua puede circular mediante un fenómeno natural conocido como termosifón o con ayuda de una bomba.

Poner una manguera en el techo de la casa

Para qué sirve el agua que se calienta

La principal utilidad de este sistema es producir agua caliente para distintos usos domésticos, como el aseo personal, el lavado y otras tareas cotidianas. Al estar ubicada en el techo, la manguera puede aprovechar una superficie amplia y con buena exposición a la radiación solar durante las horas de mayor intensidad.

En condiciones favorables, algunos sistemas estudiados lograron llevar el agua a temperaturas de entre 50 °C y 60 °C en aproximadamente 30 a 45 minutos. Sin embargo, esos valores no son universales y dependen de factores como la cantidad de sol, la temperatura exterior y las características de la instalación.

Qué tener en cuenta antes de instalarla

Aunque la idea es sencilla, no alcanza con dejar cualquier manguera negra sobre el techo para conseguir un calefón solar eficiente. El rendimiento depende de variables como la longitud y el diámetro de la manguera, el volumen de agua y la circulación dentro del sistema.

También resulta importante prestar atención al aislamiento de las cañerías y del recipiente donde se almacena el agua, ya que una parte del calor obtenido puede perderse rápidamente. La orientación del techo, la presencia de sombras y las condiciones meteorológicas también pueden modificar considerablemente el resultado.

Imagen generada con IA

Una alternativa económica, pero con limitaciones

Una de las principales ventajas del sistema es que permite aprovechar la energía solar mediante materiales relativamente sencillos y de bajo costo. Esto puede convertirlo en una alternativa interesante para quienes buscan reducir el consumo de otras fuentes de energía para determinadas tareas del hogar.

Sin embargo, su funcionamiento está condicionado por la radiación solar disponible y el diseño del sistema, por lo que no reemplaza automáticamente a un calefón o termotanque convencional. Para obtener un rendimiento adecuado es necesario utilizar materiales apropiados, una instalación correcta y un sistema de circulación y almacenamiento bien diseñado.