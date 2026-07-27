La conocida tienda de abrigos Lodenhaus anunció su cierre definitivo a fines de mes tras 36 años de historia en el mercado argentino. Ubicado en Libertad 1272 en el barrio porteño de Recoleta, supo convertirse en la primera tienda de paños de lana europeos .

Tras 36 años, cierra la popular tienda Lodenhaus

La tienda comenzó a llamar la atención de los argentinos su fundadora trajo al país la tela loden, un paño de lana caracterizado por ser impermeable.

El cierre de la conocida tienda responde a tres factores: el contexto económico, el cambio en los hábitos de consumo y una decisión personal de la familia a cargo del local.

Cecilia Bellucci, hija de la fundadora y actual directora del local, explicó que la economía fue solo uno de los factores: “Si fuera únicamente por un tema de país, podríamos seguir adelante porque nos reinventaríamos, pero hay otros condimentos”, señaló.

Otro de los motivos responde al achicamiento de la temporada de venta. En sus inicios, el negocio de abrigos funcionaba de ocho a nueve meses al año. Hoy en día, el flujo comercial se redujo a cinco meses con los mismos costos fijos.

A su vez, ningún integrante de la generación optó por continuar con el negocio. Incorporar personal externo para sostener la marca implicaba un esfuerzo que la familia no estaba dispuesta a hacer.

El alquiler tiene como fecha de vencimiento el 31 de julio, por lo que será su último día brindando atención al público.

La historia de Lodenhaus

María Silvia de Eléspuru de Bellucci fundó Lodenhaus en 1990 con una propuesta simple: importar productos de calidad europea pensados para durar toda la vida.

El loden era originalmente tejido por monjes en el Tirol y as Dolomitas, tenía una característica clave: su proceso de lavado con agua, calor y presión lo transformaba en una tela gruesa, impermeable y resistente al viento húmedo.

El día de la llegada de los productos se agotó el stock y se formó una lista de espera. En su mejor momento, Lodenhaus tuvo presencia en Belgrano, Martínez, San Isidro, Unicenter, Galerías Pacífico y también en Rosario, Salta, Chile y Punta del Este.