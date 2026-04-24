Las cocinas pequeñas suelen ser zonas sumamente difíciles de organizar. Las sartenes, ollas y hasta electrodomésticos suelen convivir a la vista y causar ruido visual. Además, guardarlos en la mesada supone apilar todas las cosas dentro, lo que no permite una organización clara y se dificulta el acceso a los mismos. Sin embargos, las tendencias continúan cambiando y ahora los hogares apuestan por muebles multifuncionales y estéticos para despejar la mesada. Uno de los modelos más buscados en los últimos tiempos es el mueble desayunador con puertas. Si bien parece una alacena tradicional, su interior está pensado para alojar electrodomésticos de uso diario como la cafetera, tostadora o pava eléctrica. Su principal ventaja es que cuenta con enchufes internos, lo que permite utilizarlos sin tener que sacarlos. No solo oculta los cables y mantiene el orden, sino que permite agilizar la rutina mañanera. Al terminar de usarlos solo bastará con cerrar las puertas para dejar todo ordenado y sin nada a la vista En las cocinas pequeñas se debe aprovechar también el espacio vertical, por lo que las columnas despensas ganan terreno en los departamentos. Se trata de un mueble que se extiende desde el piso al techo y combina estantes, cajones y compartimientos para guardar alimentos y electrodomésticos. Suelen ser espacios ideales para mantener microondas, licuadoras y hasta freidoras de aire fuera de la vista. Permite una cocina más limpia y ordenada sin necesidad de obras. Una cocina más grande no se salva del ruido visual, por lo que las islas de guardado se consolidaron como una de las opciones preferidas. Brindan un espacio de comida rápido que incorpora cajones ideales para guardar ollas y sartenes. Por último, los compartimientos son amplios y están diseñados para el público más exigente, logrando una combinación precisa entre diseño y funcionalidad.