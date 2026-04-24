Guardar comida en el freezer es una práctica común para conservar alimentos por más tiempo, ahorrar dinero y organizar las comidas. Sin embargo, no todos los recipientes son aptos para congelar, y elegir mal puede afectar la calidad de los alimentos, generar riesgos para la salud e incluso dañar el electrodoméstico. Uno de los errores más frecuentes es utilizar envases de plástico no aptos para bajas temperaturas. Algunos materiales pueden liberar sustancias químicas al congelarse, especialmente si no están diseñados para uso alimentario, lo que puede contaminar la comida. Tampoco se recomienda usar recipientes de vidrio común, como frascos reciclados, ya que pueden romperse fácilmente con el frío extremo. Esto ocurre porque el líquido dentro se expande al congelarse, generando presión y provocando grietas o estallidos. Otro caso a evitar son los recipientes sin cierre hermético o bolsas finas de supermercado. Estos no protegen adecuadamente los alimentos, favorecen la formación de escarcha y pueden generar quemaduras por frío, afectando sabor y textura. Para conservar los alimentos de forma segura, es clave elegir recipientes diseñados específicamente para freezer. Los más recomendados son los de plástico apto para congelación, que suelen estar identificados como “freezer safe” o libres de BPA. Los recipientes de vidrio templado también son una buena opción, siempre que estén preparados para soportar cambios de temperatura, debido a que son resistentes, reutilizables y no absorben olores ni sabores, lo que mejora la conservación de los alimentos. Otra alternativa práctica son las bolsas especiales para freezer, que permiten ahorrar espacio y sellar al vacío en algunos casos. Este tipo de envase ayuda a mantener la frescura, evitar la contaminación cruzada y prolongar la vida útil de la comida. Respetar los tiempos y usar recipientes adecuados para conservar los alimentos en el freezer no solo garantiza que se mantengan seguros, sino que también ayuda a mantener su sabor, textura y valor nutricional por más tiempo. No obstante, es importante saber qué cantidad de tiempo puede dejarse cada tipo de alimento en el congelador para que se mantenga sin problemas.