Los 30 años de Open Group: una trayectoria que se potencia y renueva con nuevos servicios y desafíos

Open Group, una de las cuatro primeras consultoras de relaciones públicas del país y de las pocas compañías líderes del sector de capital 100% nacional, decidió celebrar este año sus primeros treinta años de vida con nuevas apuestas y desafíos en un camino de renovación y ampliación de los servicios que brinda a sus clientes.



Creada en 1992 por Gonzalo Fernández Madero, un referente del PR nacional, Open Group brinda servicios de comunicación, asuntos públicos y posicionamiento estratégico y entre sus clientes se encuentran empresas y marcas como Alba, AON Risk Services, Assist Card, Brazil Machinery Solutions, Casa FOA, el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, el Coloquio de IDEA, Durlock, LANDMARK, Michelin, Nextel, Nidera, Ripsa Red de Pagos, Trump Tower Punta del Este y Wyndham Hotels & Resorts.

"Nuestro objetivo es, fue y será cambiar las historias de nuestros clientes, aportándoles valor e impactando en sus resultados", expresó Rodrigo Fernández Madero, director General de Open Group, quien encabeza la agencia junto a su hermano, Ricardo, director de Asuntos Públicos.

"Estamos convencidos de que este fin solo puede alcanzarse mediante una visión estratégica e innovadora, lo cual nos lleva a transformarnos para ofrecer cada vez un mejor servicio", agregó.

Tradicionalmente especializada en estrategias de prensa, relaciones con los medios y Asuntos Públicos, Open Group dio el primer paso de su camino de renovación integrando publicidad y posicionamiento de marcas a su cartera de servicios.

Aunque mantiene su core, la consultora nunca paró de renovarse: a su visión "pura" de las PR sumó el posicionamiento de producto, la creación de contenidos y la comunicación digital, "para asistir mejor a los objetivos comerciales y de marketing de nuestros clientes, atendiendo de la mejor manera las nuevas tendencias de la total integración multimedia de la producción y difusión de contenidos", subraya Rodrigo.

"Más allá de las nuevas áreas y servicios que surgieron y seguirán surgiendo en el mundo de la comunicación, creemos en la importancia de ejercitar del ‘don de escuchar' las necesidades de los clientes como base para brindarles las soluciones que requieren. Eso es algo que me enseñó mi padre, Gonzalo, al fundar la Consultora, y sigue siendo tan cierto hoy como lo fue hace treinta años", explica.

-¿Qué sentimientos le provoca el balance de estos 30 años?, preguntó El Cronista

-Ante todo, me produce mucha emoción. Cuando miro hacia atrás, me resulta increíble todo el camino recorrido desde que, con mi padre, Gonzalo Fernández Madero - un pionero de la Relaciones Públicas en nuestro país, Premio a la Trayectoria por parte de Consejo Profesional de Relaciones Públicas y ex - Director de Asuntos Públicos del Grupo Bunge & Born -, empezamos la Consultora en una oficina de 50 metros cuadrados en el barrio de Retiro. Y también me genera satisfacción ver todo el camino recorrido hasta ahora. Como para todos, ha habido épocas mejores y peores, pero haber llegado hasta acá es una señal de que se están haciendo las cosas bien y que, por lo tanto, hay que seguir en ese camino.

-¿Cuáles han sido los principales hitos de esta trayectoria de 30 años?

-Es muy difícil poder destacar hitos específicos. Sin dudas que ha habido gestiones más resonantes e impactantes que otras, pero la realidad es que cada cliente de los más de trescientos clientes que han pasado por la Consultora ha tenido sus hechos destacados, que nos implicaron desafíos y aprendizajes. En cuanto a la Consultora en sí, creo que fue importante el "pase generacional" que se dio cuando mi padre se retiró, porque nos permitió darle una nueva impronta a la Consultora, pero sin perder el rumbo y la experiencia que construimos en esos años en los que trabajé codo a codo con él. Y, si bien es más un proceso que un hito puntual, también destaco el esfuerzo que venimos y continuamos haciendo para ofrecer más y mejores servicios a nuestros clientes.

-¿Cómo visualiza el futuro del sector? ¿Cuál es la apuesta de la compañía en ese escenario?

-Si hay algo que nos han demostrado las comunicaciones en estos últimos 30 años, es que son impredecibles. En base a lo que venimos viendo en los últimos años, creo que el contenido y la fuerza de las "historias" que las organizaciones comuniquen a sus públicos serán cada vez más relevantes, porque cada vez es más importante diferenciarse para llegar a destinatarios que son "bombardeados" con información en todo momento. Sin embargo, de nada sirve una buena historia si no se la sabe contar, y ahí es donde nosotros hacemos la diferencia, en ofrecer procesos creativos con una visión estratégica que haga que nuestros clientes se destaquen, posicionándose de cara a sus públicos. De todas formas, también hay cosas que nunca cambian y que es importante que no se pierdan en un contexto en el cual debemos enfocarnos en innovar continuamente. Me refiero a la importancia de la cercanía y la empatía, que son cuestiones básicas en cualquier relación humana. Hay que saber usar y aprovechar la masividad que existe en el ámbito de la Comunicación, pero es indispensable no perder de vista la importancia de los vínculos directos, uno a uno, con las personas.

Según Fernández Madero "la apuesta es, justamente, seguir reforzando nuestras capacidades de asistir a nuestros clientes en ambas aristas de la comunicación: el contenido de sus historias y los modos y herramientas para comunicarlas a sus públicos. Y hacerlo de la misma forma que me enseñó mi padre y que venimos sosteniendo en estos treinta años: escuchando a nuestros clientes y sus necesidades, y trabajando codo a codo con ellos para satisfacerlas".