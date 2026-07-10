La acumulación de sarro es uno de los problemas de salud bucal más frecuentes. Frente a ello, se destacan diferentes trucos caseros para quitar el tono amarillo de los dientes sin gastar demasiado dinero.

Se trata de la mezcla del bicarbonato de sodio con agua y sal, la cual muchas personas utilizan como complemento de su rutina de higiene bucal debido a sus propiedades abrasivas suaves.

Mezclar bicarbonato de sodio con agua y sal: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo si tenés los dientes amarillos

Al aplicarse de forma ocasional durante el cepillado, puede ayudar a remover algunas manchas superficiales y disminuir la acumulación de placa. Sin embargo, los especialistas advierten que debe emplearse con moderación, ya que un uso excesivo podría desgastar el esmalte dental y aumentar la sensibilidad de los dientes.

¿Por qué aparece el sarro?

Se forma cuando la placa bacteriana, compuesta por bacterias, restos de alimentos y saliva, se endurece sobre la superficie de los dientes debido a una higiene insuficiente. Además de afectar la apariencia de la dentadura, el sarro puede:

Favorecer la inflamación de las encías Provocar mal aliento Aumentar el riesgo de desarrollar caries y otras enfermedades periodontales

¿Cómo eliminar el sarro de los dientes?

Aunque la limpieza profesional realizada por un odontólogo es el método más efectivo para retirar el sarro, existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a reducir su acumulación cuando se utilizan de manera complementaria a una buena higiene bucal.

Uno de los más conocidos consiste en preparar una mezcla de bicarbonato de sodio, sal y agua para utilizarla durante el cepillado. Debido a su efecto abrasivo, los especialistas recomiendan usarla como máximo dos veces por semana, ya que un uso excesivo podría desgastar el esmalte dental o incrementar la sensibilidad en los dientes.

Mezcla 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1/2 cucharadita de sal fina y agrega unas gotas de agua hasta obtener una pasta con consistencia similar a la de una pasta dental.

Es importante recordar que, si el sarro permanece durante mucho tiempo, puede ocasionar problemas como:

Inflamación de las encías

Mal aliento persistente

Caries

Enfermedades periodontales que, en algunos casos, se relacionaron con padecimientos sistémicos como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares

¿Cómo debe realizarse una correcta higiene bucal?

Mantener una rutina diaria de limpieza es la mejor forma de prevenir la formación de placa y sarro. Los especialistas recomiendan:

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día

Utilizar hilo dental para retirar los restos de comida entre las piezas dentales

Complementar la limpieza con un enjuague bucal

Acudir periódicamente al dentista para revisiones preventivas

Durante el cepillado, se aconseja colocar el cepillo en un ángulo aproximado de 45 grados entre el diente y la encía, realizar movimientos suaves para eliminar la placa y limpiar las superficies dentales, comenzando por los dientes superiores y continuando con los inferiores.