Confirmado | Estados Unidos, Perú y República Dominicana prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte.

Antes de viajar al extranjero, es fundamental verificar que el pasaporte cumpla con los requisitos de vigencia exigidos por el país de destino. En naciones como Estados Unidos, Perú y República Dominicana, las autoridades migratorias pueden negar el ingreso si el documento no tiene el tiempo mínimo de validez establecido.

Aunque esta exigencia forma parte de las normas migratorias desde hace tiempo, continúa aplicándose durante los controles realizados tanto por las aerolíneas antes del embarque como por los funcionarios de Migración al arribar al destino. Por ese motivo, renovar el pasaporte con anticipación puede evitar inconvenientes y la imposibilidad de concretar el viaje.

¿Qué exige cada país para permitir el ingreso con pasaporte?

Estados Unidos solicita a los visitantes extranjeros un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Existen excepciones para ciudadanos de determinados países, que pueden ingresar con el documento válido solo por el tiempo de la estadía.

Perú y República Dominicana aplican el mismo criterio: piden un pasaporte vigente por seis meses adicionales al momento del ingreso . El consulado dominicano en Miami precisó que, sin ese margen, el viajero no podrá entrar al país.

Los requisitos que suelen verificarse antes de autorizar el ingreso incluyen:

Vigencia mínima de seis meses desde la fecha de llegada

Visa correspondiente según la nacionalidad del viajero

Comprobante de motivo del viaje (reservas, pasaje de regreso)

Solvencia económica para la estadía, en algunos casos

Estados Unidos solicita a los visitantes extranjeros un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Shutterstock

¿Qué pasa si el pasaporte no cumple con la vigencia exigida?

Si el documento no alcanza el plazo mínimo, tanto las aerolíneas como los organismos migratorios pueden negar el embarque o el ingreso al país de destino. Esto ocurre incluso si el viajero ya cuenta con pasajes y reservas confirmadas.