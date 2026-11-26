El Código Civil y Comercial de la Nación establece distintas situaciones en las que un testamento puede ser declarado nulo y, por lo tanto, perder validez legal. Entre ellas, contempla un caso particular relacionado con las condiciones del testador para comunicarse, leer y escribir.

La disposición fija requisitos específicos para que una persona pueda dejar sus últimas voluntades y determina una excepción que permite otorgar el documento bajo una modalidad determinada.

Cuándo pueden declarar nulo un testamento por las limitaciones para comunicarse

Según el Código Civil y Comercial, un testamento puede ser declarado nulo cuando fue otorgado por una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no sabe leer ni escribir.

Una persona firma la anulación del testamento.

Sin embargo, la normativa contempla una excepción, la cual indica que, en estos casos, el testador puede expresar sus últimas voluntades mediante una escritura pública , siempre que participe un intérprete durante el acto.

Por lo tanto, no alcanza con acreditar que el fallecido tenía dificultades para comunicarse oralmente para invalidar automáticamente el testamento. También debe comprobarse que no sabía leer ni escribir y que no se utilizó la modalidad excepcional prevista por la ley.

Qué otros motivos establece la ley para anular un testamento

El Código Civil y Comercial contempla otras causales por las que un testamento puede perder validez. Entre ellas se encuentran:

Violación de una prohibición legal , cuando el documento contiene disposiciones que contradicen una prohibición establecida por la normativa.

Defectos de forma , si no se respetaron los requisitos legales correspondientes al tipo de testamento.

Falta de razón al momento de testar , cuando la persona no se encontraba en condiciones de comprender el acto. Esta situación debe ser demostrada por quien impugna el testamento.

Incapacidad judicial , cuando el documento fue otorgado por una persona que había sido declarada judicialmente incapaz.

Error, dolo o violencia, si se comprueba que la voluntad del testador estuvo afectada por alguno de estos motivos.

Qué sucede con la herencia si el testamento es declarado nulo

Cuando la Justicia declara la nulidad de un testamento, el documento pierde validez y sus disposiciones no pueden utilizarse para distribuir los bienes de la sucesión.

En ese escenario, la herencia deberá resolverse de acuerdo con las reglas sucesorias previstas en el Código Civil y Comercial, siempre que no exista otro testamento válido que permita determinar el destino del patrimonio.

Esto significa que los bienes no pasan automáticamente a las personas mencionadas en el documento invalidado. La distribución deberá ajustarse a las disposiciones legales que correspondan para establecer quiénes tienen derecho a recibir la herencia.