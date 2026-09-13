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Aunque septiembre suele presentar jornadas muy variables en Buenos Aires, el pronóstico para los próximos días anticipa un cambio en las condiciones del tiempo. La semana comenzará con temperaturas frescas, especialmente durante las primeras horas del día, pero el termómetro irá en ascenso a medida que avance la semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una recuperación de las temperaturas después de un descenso marcado durante los primeros días. De esta manera, las máximas pasarán de los 15 y 16 grados a superar los 20 hacia el final de la semana.
De esta manera, el frío dará paso a temperaturas más agradables hacia el final de la semana, con un marcado ascenso térmico que anticipará la llegada de la primavera antes del 21 de septiembre.
Cuál será el día más caluroso de la semana en el AMBA
El viernes 18 de septiembre será el día más cálido de la semana en CABA. El SMN prevé una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23, con cielo parcialmente nublado durante la jornada y sin lluvias previstas.
El ascenso térmico comenzará a sentirse desde el jueves, cuando la máxima llegará a los 22 grados, mientras que la mínima será de 11.
Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la semana
- Lunes 14: la semana comenzará fresca, con una mínima de 5 grados y una máxima de 16. Durante la mañana se espera cielo mayormente despejado, mientras que por la tarde aparecerán algunos períodos de nubes y sol. No se prevén precipitaciones.
- Martes 15: las temperaturas subirán y alcanzarán los 19 grados, con una mínima de 10. El día comenzará con sol, se presentará parcialmente nublado por la tarde y no habrá lluvias.
- Miércoles 16: habrá un descenso de las temperaturas, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15. El cielo estará despejado y las condiciones se mantendrán estables, sin precipitaciones.
- Jueves 17: comenzará el ascenso más marcado. La temperatura mínima será de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados. Se espera cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias.
- Viernes 18: será la jornada más cálida del período. La mínima será de 12 grados y la máxima llegará a 23, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
- Sábado 19: el fin de semana comenzará con temperaturas algo más bajas que el viernes. Se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 21, con cielo despejado durante la mañana y nubes por la tarde.