Aunque septiembre suele presentar jornadas muy variables en Buenos Aires, el pronóstico para los próximos días anticipa un cambio en las condiciones del tiempo. La semana comenzará con temperaturas frescas, especialmente durante las primeras horas del día, pero el termómetro irá en ascenso a medida que avance la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una recuperación de las temperaturas después de un descenso marcado durante los primeros días. De esta manera, las máximas pasarán de los 15 y 16 grados a superar los 20 hacia el final de la semana.

De esta manera, el frío dará paso a temperaturas más agradables hacia el final de la semana, con un marcado ascenso térmico que anticipará la llegada de la primavera antes del 21 de septiembre.

Cuál será el día más caluroso de la semana en el AMBA

El viernes 18 de septiembre será el día más cálido de la semana en CABA. El SMN prevé una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23, con cielo parcialmente nublado durante la jornada y sin lluvias previstas.

El ascenso térmico comenzará a sentirse desde el jueves, cuando la máxima llegará a los 22 grados, mientras que la mínima será de 11.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires. Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la semana