El Tren Patagónico abrió una nueva búsqueda laboral en Río Negro para incorporar profesionales a distintas áreas de la empresa estatal.

Las vacantes están disponibles en Cipolletti y Viedma y están dirigidas a personas con formación específica, experiencia comprobable y capacidad para asumir tareas de gestión.

La convocatoria contempla puestos vinculados con Administración, Recursos Humanos y el área Comercial. En todos los casos se requiere contar con por lo menos 5 años de experiencia en funciones similares y disponibilidad para viajar por distintas localidades del interior de la provincia.

Quienes cumplan con los requisitos y quieran participar de la selección deberán enviar su Currículum Vitae actualizado por correo electrónico. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026.

Tren Patagónico busca trabajadores en Río Negro: cuáles son los puestos disponibles

La empresa abrió cuatro búsquedas laborales para incorporar profesionales en Cipolletti y Viedma.

En Cipolletti se busca un Profesional de Administración Senior, destinado a contadores públicos o licenciados en Administración de Empresas con experiencia en finanzas, control de procesos, seguimiento de facturación y normativa vinculada con la gestión pública.

También se encuentra disponible una vacante para Referente de Recursos Humanos, orientada a graduados en Recursos Humanos o Relaciones Laborales que tengan experiencia en liquidación de haberes, armado de legajos, conducción de personal operativo y resolución de conflictos sindicales.

La tercera búsqueda en Cipolletti corresponde al Área Comercial, donde se requieren perfiles con experiencia en generación de nuevos servicios, planificación estratégica y desarrollo de ventas.

En Viedma, en tanto, la convocatoria apunta a incorporar un Profesional de Recursos Humanos, con formación universitaria y conocimientos en convenios colectivos de trabajo, procesos disciplinarios, control de ausentismo y medicina laboral.

Empleo en Tren Patagónico: cuáles son los requisitos para postularse

Las búsquedas están dirigidas a profesionales con autonomía, capacidad de gestión y al menos cinco años de experiencia comprobable en tareas relacionadas con cada puesto.

Entre los requisitos específicos se encuentran la formación universitaria correspondiente a cada área y experiencia en procesos administrativos, financieros, laborales o comerciales, según la vacante.

Además, los puestos contemplan disponibilidad para realizar viajes por distintas localidades del interior de Río Negro, una condición requerida para el desempeño de las funciones.

Cómo enviar el CV para trabajar en Tren Patagónico

Las personas interesadas deberán postularse exclusivamente de manera digital y enviar su Currículum Vitae actualizado al correo electrónico rrhh@trenpatagonicosa.com.ar.

Para participar de la selección, será necesario indicar en el asunto del correo el puesto al que se aspira y la localidad elegida, ya sea Cipolletti o Viedma.

Hasta cuándo se puede enviar el CV al Tren Patagónico

La convocatoria laboral permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026. Esa será la fecha límite para enviar las candidaturas a los puestos disponibles.

Por lo tanto, quienes estén interesados en alguna de las vacantes deberán presentar su CV antes de esa fecha y cumplir con los requisitos específicos establecidos para cada posición.

Tren Patagónico: en qué ciudades están las vacantes laborales

Las oportunidades de empleo se distribuyen entre Cipolletti y Viedma, dos de las localidades donde la empresa concentra parte de sus actividades administrativas y de gestión.