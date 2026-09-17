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Durante décadas, el inodoro blanco tradicional fue una presencia casi obligada en los baños. Sin embargo, en 2026 una nueva tendencia empieza a ganar espacio: los inodoros inteligentes, una alternativa que combina una estética más moderna con funciones pensadas para mejorar la comodidad y la higiene.
Los llamados smart toilets incorporan en un mismo equipo prestaciones que antes requerían accesorios separados, como bidet integrado, lavado con agua caliente, asiento calefaccionado, secado con aire y descarga automática.
La nueva tendencia que desplaza a los inodoros tradicionales en 2026
Los inodoros inteligentes incorporan diferentes sistemas electrónicos que permiten automatizar o personalizar algunas funciones.
Entre las características más habituales se encuentran:
- Bidet incorporado con regulación de temperatura y presión.
- Asiento calefaccionado.
- Secado con aire caliente.
- Descarga automática mediante sensores.
- Apertura y cierre automático de la tapa.
- Sistemas de desodorización.
- Iluminación nocturna en algunos modelos.
No todos los productos cuentan con las mismas prestaciones, por lo que las funciones dependen de cada fabricante y modelo.
¿Por qué son tendencia en 2026?
El crecimiento de estos sanitarios responde a una combinación de comodidad, higiene y diseño. Al concentrar varias funciones en un solo dispositivo, permiten reducir la cantidad de accesorios visibles en el baño.
A su vez, los modelos actuales suelen apostar por formas simples, superficies continuas y mecanismos ocultos, características que encajan con la tendencia hacia los baños minimalistas y modernos.
La propuesta también busca mejorar la experiencia cotidiana mediante funciones como el lavado con agua caliente, el asiento calefaccionado y la descarga automática.
¿Qué hay que tener en cuenta antes de instalar uno?
Antes de comprar un inodoro inteligente es importante revisar las dimensiones del baño y las conexiones disponibles. A diferencia de un sanitario tradicional, algunos modelos necesitan una conexión eléctrica cercana para alimentar sus funciones.
También hay que comprobar que el sistema sea compatible con la instalación existente y seguir las indicaciones del fabricante para su colocación y mantenimiento.
¿El inodoro blanco quedó fuera de moda?
En 2026, los smart toilets aparecen como una de las tendencias que buscan transformar el baño en un espacio más cómodo, moderno y tecnológico.
La nueva generación de sanitarios demuestra así que el cambio no pasa únicamente por el color o la estética: el inodoro también puede convertirse en un dispositivo inteligente para el hogar.