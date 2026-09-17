Durante décadas, el inodoro blanco tradicional fue una presencia casi obligada en los baños. Sin embargo, en 2026 una nueva tendencia empieza a ganar espacio: los inodoros inteligentes, una alternativa que combina una estética más moderna con funciones pensadas para mejorar la comodidad y la higiene.

Los llamados smart toilets incorporan en un mismo equipo prestaciones que antes requerían accesorios separados, como bidet integrado, lavado con agua caliente, asiento calefaccionado, secado con aire y descarga automática.

La nueva tendencia que desplaza a los inodoros tradicionales en 2026

Los inodoros inteligentes incorporan diferentes sistemas electrónicos que permiten automatizar o personalizar algunas funciones.

Entre las características más habituales se encuentran:

Bidet incorporado con regulación de temperatura y presión.

Asiento calefaccionado .

Secado con aire caliente.

Descarga automática mediante sensores.

Apertura y cierre automático de la tapa.

Sistemas de desodorización.

Iluminación nocturna en algunos modelos.

No todos los productos cuentan con las mismas prestaciones, por lo que las funciones dependen de cada fabricante y modelo.

¿Por qué son tendencia en 2026?

Chat GPT / elcronistausa

El crecimiento de estos sanitarios responde a una combinación de comodidad, higiene y diseño. Al concentrar varias funciones en un solo dispositivo, permiten reducir la cantidad de accesorios visibles en el baño.

A su vez, los modelos actuales suelen apostar por formas simples, superficies continuas y mecanismos ocultos, características que encajan con la tendencia hacia los baños minimalistas y modernos.

La propuesta también busca mejorar la experiencia cotidiana mediante funciones como el lavado con agua caliente, el asiento calefaccionado y la descarga automática.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de instalar uno?

Antes de comprar un inodoro inteligente es importante revisar las dimensiones del baño y las conexiones disponibles. A diferencia de un sanitario tradicional, algunos modelos necesitan una conexión eléctrica cercana para alimentar sus funciones.

También hay que comprobar que el sistema sea compatible con la instalación existente y seguir las indicaciones del fabricante para su colocación y mantenimiento.

¿El inodoro blanco quedó fuera de moda?

En 2026, los smart toilets aparecen como una de las tendencias que buscan transformar el baño en un espacio más cómodo, moderno y tecnológico.

La nueva generación de sanitarios demuestra así que el cambio no pasa únicamente por el color o la estética: el inodoro también puede convertirse en un dispositivo inteligente para el hogar.