El Tren Ecológico de la Selva, principal transporte dentro del Parque Nacional Iguazú, se revoluciona a partir de la llegada de tres nuevas locomotoras eléctricas. De esta manera, modernizará el servicio y facilitará mayores ventajas a turistas y al medioambiente de Misiones.

Las máquinas se fabricaron en China por la empresa Hunan Shaoli Group Electric Co., Ltd. y arribaron a la provincia misionera el pasado 2 de enero de 2026, según informó el sitio oficial de Iguazú Argentina S.A.

Llegan las nuevas locomotoras eléctricas a Iguazú que revolucionan el tren de las Cataratas. Foto: Iguazú Argentina

¿Cómo son los nuevos trenes eléctricos de Iguazú?

A principios de enero de 2026, Iguazú Argentina S.A. (la concesionaria de los servicios turísticos en el Parque Nacional Iguazú) recibió tres nuevas locomotoras eléctricas. Estas unidades, modelo CTY12/6GP, llegaron al Área Cataratas y comenzarán a operar plenamente durante la última semana de enero de 2026.

Entre las características técnicas principales de las nuevas máquinas, se puede mencionar:

Peso adherente: 12 toneladas

Tracción máxima: 31.2 kN

Velocidad operativa: 10 km/h (ideal para el recorrido controlado en la selva)

Motores eléctricos AC: 2 × 30 kW

Sistemas de frenado: mecánico, eléctrico y neumático

Baterías: plomo-ácido de 192V y 560Ah, con cargadores trifásicos de 380V

Cabina: diseño personalizado según requerimientos de Iguazú Argentina S.A.

Color: verde British Racing, perfectamente integrado al entorno selvático.

Estas máquinas fueron diseñadas específicamente para operar en ambientes naturales sensibles y protegidos, cumpliendo altos estándares de seguridad, eficiencia y bajo impacto ambiental.

¿Cuáles son los beneficios de estas nuevas locomotoras?

El principal objetivo de esta inversión es avanzar en la reducción de emisiones y el uso de energía limpia, minimizando el impacto en la selva paranaense y el ecosistema del Parque Nacional Iguazú.

Desde el parque destacaron: “Esta adquisición no hubiera sido posible sin el compromiso ambiental que surge del trabajo en conjunto entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la concesionaria de servicios Iguazú Argentina S.A., que buscan el uso de tecnologías que utilicen energía limpia y reduzcan el impacto en la naturaleza”.

¿Cómo es el tren que va a las Cataratas de Iguazú?

El Tren Ecológico de la Selva es el principal medio de transporte dentro del Parque Nacional Iguazú, en el lado argentino de las Cataratas. Su función es trasladar a los visitantes de manera cómoda y sostenible desde la Estación Central hasta las zonas clave para realizar los recorridos a pie.

Se trata de un tren de color verde con asientos de madera, vagones abiertos lateralmente que permiten disfrutar del paisaje y capacidad para transportar entre 220 y 250 personas por formación.

El recorrido total es de aproximadamente 3,7 km y dura unos 35 minutos. Parte de la Estación Central hacia la Estación Garganta del Diablo, y hace parada en la Estación Cataratas, desde donde se accede al Circuito Superior y al Circuito Inferior.

El servicio del tren está incluido en la entrada al Parque Nacional, y se recomienda aprovecharlo desde temprano para optimizar la visita y disfrutar del entorno natural durante el trayecto.

Los buenos números de las Cataratas del Iguazú durante 2025

El Parque Nacional Iguazú cerró el 2025 con un total de 1.532.230 visitantes, logrando el mejor registro desde 2019, año en que se alcanzó el récord histórico de 1.635.000 personas. Para este 2026, las expectativas son altas: se busca igualar e incluso superar esa marca prepandemia.

El año pasado mostró un sólido crecimiento del 20% respecto al anterior, lo que refleja una recuperación sostenida del turismo en la zona protegida y un renovado entusiasmo tanto de argentinos como de viajeros internacionales por conocer sus impresionantes paisajes y rica biodiversidad.

Del total de ingresos, el 39,8% correspondió a visitantes nacionales, mientras que el 34,7% fueron turistas extranjeros. Entre los países de origen internacional más destacados se posicionan: