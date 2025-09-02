Hallazgo en las Cataratas del Iguazú: encontraron una civilización perdida que vivió antes de la llegada de Cristobal Colón
¿Cómo se reveló la existencia de una antigua civilización en las Cataratas del Iguazú? Un hallazgo sorprendente que cambia nuestra historia.
Las Cataratas del Iguazú son uno de los destinos más emblemáticos y visitados de Argentina por turistas de todo el mundo. Sin embargo, no mucha gente sabe que existió una civilización que habitó la región mucho antes de que Cristóbal Colón llegara a América, según un reciente descubrimiento.
Eduardo Apolinaire, arqueólogo y antropólogo, lidera el equipo del Conicet de la Universidad de La Plata. En su relato, compartió detalles sobre la investigación realizada en las cercanías de ríos y arroyos de la ciudad misionera.
¿De qué manera se dio a conocer la antigua civilización en las Cataratas del Iguazú?
La investigación en el Parque Nacional Iguazú inició en 2019 en barrancas de ríos, arroyos y en el monte. Allí, observaron lugares donde "se ven eras de tiempo", encontrando un área "repleta de material".
"Tuvimos la suerte de recuperar restos de carbón muy antiguos", comentó el especialista sobre el hallazgo que evidenciaba que se había hecho fuego en ese lugar.
Gracias a pruebas con carbono 14, lograron determinar la antigüedad de este descubrimiento, encontrando "sitios que son de hace 500 años", anteriores a la conquista, muy cercanos a la época en que Alvar Núñez llegó a las Cataratas.
Lo más sorprendente de esta investigación fueron algunos elementos que se hallaron a mayor profundidad y que podrían datar de hasta hace 6.000 años.
La civilización antigua en las Cataratas del Iguazú
Apolinaire detalló que esta civilización usaba fragmentos de piedras como herramientas afiladas. También restos de animales carbonizados que consumían y maderas que utilizaban como combustibles en el arco de las Cataratas del Iguazú.
A su vez, hallaron puntas de flecha, hachas y cuchillos con antigüedad de 2.000 a 4.000 años de grupos de cazadores. Se cree que usaban los ríos para moverse con mayor facilidad por la selva misionera.
Asimismo, había rastros de los pueblos guaraníes de hace 2.000 años. Ellos no solo cazaban y pescaban, sino que también producían sus alimentos mediante el cultivo, practicaban la alfarería y habitaban en aldeas.
