Para quien busca una experiencia única que combina historia, naturaleza extrema y un viaje en el tiempo, la provincia española de Huelva ofrece un recorrido en el tren de vapor más antiguo de España en funcionamiento. Justamente, desde hace 150 años que la locomotora “La 14” recorre paisajes sacados de Marte y que pertenecen al Parque Minero de Riotinto, el cual es un gran atractivo de Andalucía. Este ferrocarril turístico fue construido en 1875 y no es una réplica moderna, sino una auténtica máquina restaurada con respeto al patrimonio industrial. Sus vagones de madera, reconstruidos según planos del siglo XIX, transportan a los pasajeros por viejas vías que en su día sirvieron para mover minerales desde las minas hasta el puerto de Huelva. El silbido del tren y el humo del carbón crean una atmósfera inolvidable mientras se contemplan montañas y tierras rojas que evocan el planeta rojo. Los alrededores de Riotinto sorprenden por su coloración rojiza y relieve accidentado, resultado de siglos de actividad minera. Por eso muchos visitantes describen el recorrido como “viajar por Marte”. El tren recorre aproximadamente 10 kilómetros de ida y vuelta en su versión histórica a vapor, permitiendo disfrutar de estos escenarios únicos desde una perspectiva privilegiada. El Parque Minero de Riotinto se considera el primer destino turístico industrial de España. Más allá del tren, la visita permite sumergirse en siglos de historia minera a través de varios puntos clave: Además, el parque ofrece experiencias como “Marte en la Tierra”, para recorrer parajes que parecen del planeta rojo, y Riotinto Experience, un emocionante recorrido 4x4 por las minas. El ferrocarril turístico funciona prácticamente todo el año en modo diésel, pero la experiencia auténtica con la locomotora de vapor solo está disponible los primeros domingos de mes entre noviembre y abril. El próximo viaje a todo vapor destacado era el 2 de noviembre, con un recorrido de 10 km ida y vuelta. Existen también jornadas especiales como el “Tren de la Luna” en noches concretas y horarios especiales en verano. Se recomienda reservar con antelación y confirmar que el día elegido corresponde a los domingos de vapor.