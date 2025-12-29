Exigen el retiro inmediato de la leche más famosa de Colombia en todos los supermercados y tiendas del país.

Es oficial: la Ley Emiliani modifica el feriado de Reyes y ajusta por completo el calendario de festivos de 2026

La decisión tomó por sorpresa a miles de consumidores en Colombia, luego de que se confirmara la suspensión de una marca de leche ampliamente reconocida en supermercados y comercios de todo el país. La noticia generó impacto inmediato entre quienes consumen a diario este producto esencial.

La determinación fue comunicada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y rápidamente encendió alertas dentro del sector lácteo, además de abrir interrogantes entre los ciudadanos sobre los motivos reales detrás de la medida adoptada por la autoridad sanitaria.

Al tratarse de un alimento clave dentro de la canasta familiar, la leche pasó a estar bajo estricta observación de los organismos de control. En un primer momento se mencionaron posibles irregularidades en ciertos lotes, pero recién con el paso de las semanas se fueron conociendo las razones de fondo que llevaron a una decisión tan severa sobre marcas de consumo cotidiano.

La decisión no solo generó preocupación en los consumidores, sino también en pequeños comerciantes y distribuidores que se vieron obligados a retirar la leche de sus góndolas. El misterio sobre qué había ocurrido realmente llevó a una creciente atención mediática y a un debate sobre los controles de calidad en la industria láctea del país.

La leche quedó bajo la lupa de las autoridades sanitarias (Fuente: archivo).

Suspenden estas popular marca de leche de todos los supermercados y puntos de venta del país

El INVIMA confirmó que la suspensión en 2024 afectó a varios lotes de leche en polvo de las marcas Aro, Lelé y Medalla de Oro. El organismo explicó que las pruebas de laboratorio detectaron niveles superiores a lo permitido de caseinomacropéptido (CMP), un indicador que se usa para evaluar la pureza de la leche y que, en exceso, puede evidenciar la adición de sueros o mezclas no autorizadas.

Estas marcas, muy conocidas en supermercados y tiendas mayoristas, fueron objeto de un retiro inmediato para proteger la salud pública. Aunque no se reportaron casos graves en consumidores, la entidad enfatizó la importancia de cumplir con los parámetros de inocuidad establecidos por la normativa nacional.

Consecuencias de la suspensión de las marcas de leche

La suspensión de la leche de estas marcas tuvo un impacto directo en la confianza del consumidor. Muchos hogares, acostumbrados a comprar estos productos por su precio y disponibilidad, se vieron obligados a buscar alternativas. Esto abrió una discusión sobre la necesidad de mayor transparencia en la industria láctea y sobre cómo el exceso de CMP puede afectar la calidad final del alimento.

El Gobierno suspendió tres populares marcas de leche (Fuente: archivo).

El episodio también sirvió como advertencia para las empresas del sector, que ahora enfrentan mayores exigencias en materia de control y verificación. El INVIMA, por su parte, reiteró que continuará con las inspecciones y no dudará en ordenar retiros cuando se detecten riesgos para los consumidores.