Exigen el retiro inmediato de la leche más famosa de Colombia en todos los supermercados y tiendas del país.

Una medida sorprendió a miles de consumidorescolombianos cuando se confirmó la suspensión de una reconocida marca de leche en todos los supermercados y puntos de venta del país.

La medida, anunciada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), encendió la alarma en el sector lácteo y dejó a muchos con dudas sobre qué había detrás de la decisión.

La leche, un producto de consumo básico en la canasta familiar, quedó bajo la lupa de las autoridadessanitarias. Aunque inicialmente se habló de irregularidades en algunos lotes, no fue hasta semanas después que se aclararon los detalles sobre las causas que llevaron a tomar una medida tan contundente contra estas marcas tan presentes en el día a día de los colombianos.

La decisión no solo generó preocupación en los consumidores, sino también en pequeños comerciantes y distribuidores que se vieron obligados a retirar la leche de sus góndolas. El misterio sobre qué había ocurrido realmente llevó a una creciente atención mediática y a un debate sobre los controles de calidad en la industria láctea del país.

Suspenden estas popular marca de leche de todos los supermercados y puntos de venta del país

El INVIMA confirmó que la suspensión en 2024 afectó a varios lotes de leche en polvo de las marcas Aro, Lelé y Medalla de Oro. El organismo explicó que las pruebas de laboratorio detectaron niveles superiores a lo permitido de caseinomacropéptido (CMP), un indicador que se usa para evaluar la pureza de la leche y que, en exceso, puede evidenciar la adición de sueros o mezclas no autorizadas.

Estas marcas, muy conocidas en supermercados y tiendas mayoristas, fueron objeto de un retiro inmediato para proteger la salud pública. Aunque no se reportaron casos graves en consumidores, la entidad enfatizó la importancia de cumplir con los parámetros de inocuidad establecidos por la normativa nacional.

Consecuencias de la suspensión de las marcas de leche

La suspensión de la leche de estas marcas tuvo un impacto directo en la confianza del consumidor. Muchos hogares, acostumbrados a comprar estos productos por su precio y disponibilidad, se vieron obligados a buscar alternativas. Esto abrió una discusión sobre la necesidad de mayor transparencia en la industria láctea y sobre cómo el exceso de CMP puede afectar la calidad final del alimento.

El episodio también sirvió como advertencia para las empresas del sector, que ahora enfrentan mayores exigencias en materia de control y verificación. El INVIMA, por su parte, reiteró que continuará con las inspecciones y no dudará en ordenar retiros cuando se detecten riesgos para los consumidores.