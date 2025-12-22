Abre un nuevo mega local en Buenos Aires: dónde va a estar ubicado y cómo será

La firma uruguaya Indian sigue creciendo en el mercado argentino y suma un nuevo hito: la apertura de una megatienda en Recoleta, uno de los barrios más comerciales y turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

El local, ubicado en la esquina de avenida Santa Fe y Ayacucho, abrirá el 22 de diciembre y se convertirá en el noveno punto de venta de la marca en el país.

Con 1.600 metros cuadrados, esta tienda será una de las más grandes de Indian en la región. El espacio busca ofrecer una experiencia integral, con sectores dedicados a moda femenina y masculina, lencería, accesorios y una línea completa para el hogar, que incluye muebles, textiles y decoración.

¿Por qué Recoleta es clave para que abra la marca?

La elección de Recoleta responde a una estrategia clara: instalarse en zonas de alto tránsito y fuerte visibilidad. La avenida Santa Fe es uno de los corredores más importantes para el retail de moda, con presencia de marcas nacionales e internacionales y un flujo constante de residentes y turistas.

Para Indian, este movimiento significa competir en las grandes ligas y consolidar su posicionamiento en el mercado local.

Un modelo que rompe esquemas en el retail argentino

Indian apuesta por locales amplios, precios accesibles y una rotación constante de productos. Este formato genera una experiencia similar al fast fashion, pero con una propuesta que combina moda y hogar en un mismo recorrido.

El resultado: alto tráfico y tickets con múltiples artículos por compra.

En su tienda insignia de la calle Florida, el flujo diario supera las 10.000 personas, con operaciones que incluyen entre ocho y diez productos por cliente. Este volumen explica la velocidad con la que la marca avanza en nuevas aperturas.

Expansión federal y próximos pasos

Desde su desembarco en Argentina, Indian abrió locales en Florida, Belgrano, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Mar del Plata. La marca ya confirmó su próxima apertura en Rosario para marzo de 2026, sobre avenida Córdoba, lo que completará su presencia en las principales ciudades del país.

El respaldo detrás del crecimiento

Indian pertenece al grupo Chic Parisien, una empresa familiar uruguaya con más de 60 años en el sector textil. El grupo opera más de 50 tiendas en Uruguay, Paraguay y Argentina, lo que le permite sostener un crecimiento acelerado con estructura y capacidad financiera.