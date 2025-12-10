Llega La Noche de los Shoppings 2025: horarios, dónde comprar y los mejores descuentos

La Gran Dulce, una de las ferias más importantes de la provincia de Buenos Aires, lanzó promociones y descuentos especiales para Navidad y las celebraciones de fin de año en toda su indumentaria y productos.

El mega outlet, ubicado sobre Avenida General Paz y 27 de febrero (frente a Puente La Noria), ofrecerá grandes beneficios en la compra de ropa, calzado, tecnología y perfumes, entre otros rubros.

Precios y descuentos para Navidad

Perfumes

Se trata de uno de los perfumes más elegidos, donde podrán encontrar marcas árabes e importadas desde los $ 40.000

Electrónica

En este caso, venderán consolas como , la PlayStation 4 se vende a $ 670.000; la PlayStation 5 se consigue a $ 830.000 y los joystick, hay algunos de primera calidad a $ 135.000.

Indumentaria

Para mujeres, las prendas van desde los $ 25.000 o incluso dos blusas por $ 30.000; mientras que el calzado ronda los $ 20.000.

En hombres, las remeras van desde los $ 10.000, los pantalones y bermudas de jean, desde los $ 10.000.

Artículos de hogar

Allí podrán encontrar blanquería como acolchados desde los $ 25.000, repasadores 3 por $ 5.000; toallones a $ 8.000 y batas desde los $ 33.000.

Horarios para visitar durante las compras navideñas

Lunes a jueves: 10 a 20 horas.

Viernes, sábados y domingos: 10 a 21 horas.

¿Qué es la Gran Dulce?

La feria "La Gran Dulce" cuenta con más de 2.300 locales que venden desde indumentaria, hasta productos del hogar, muebles, cerámicas y colchones, entre una amplia diversidad de oferta.

De acuerdo a los encargados del predio, más de 70% de los puestos ya fueron reservados. Al momento, hay al menos 150 reconocidas marcas, como Forever 21, H&M y GAP, que abrieron un stand para los consumidores.

Para acceder a algunos de los locales disponibles, los comerciantes deben pagar un alquiler cercano a los $ 450.000 por mes, por un espacio de 3 metros por 3 metros.