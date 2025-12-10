En esta noticia

La Gran Dulce, una de las ferias más importantes de la provincia de Buenos Aires, lanzó promociones y descuentos especiales para Navidad y las celebraciones de fin de año en toda su indumentaria y productos.

El mega outlet, ubicado sobre Avenida General Paz y 27 de febrero (frente a Puente La Noria), ofrecerá grandes beneficios en la compra de ropa, calzado, tecnología y perfumes, entre otros rubros.

Te puede interesar

Banco Provincia se la juega en Navidad y aumentó el descuento en carnicerías: qué días se puede usar

Precios y descuentos para Navidad

Perfumes

Se trata de uno de los perfumes más elegidos, donde podrán encontrar marcas árabes e importadas desde los $ 40.000

Electrónica

En este caso, venderán consolas como , la PlayStation 4 se vende a $ 670.000; la PlayStation 5 se consigue a $ 830.000 y los joystick, hay algunos de primera calidad a $ 135.000.

Indumentaria

Para mujeres, las prendas van desde los $ 25.000 o incluso dos blusas por $ 30.000; mientras que el calzado ronda los $ 20.000.

En hombres, las remeras van desde los $ 10.000, los pantalones y bermudas de jean, desde los $ 10.000.

Artículos de hogar

Allí podrán encontrar blanquería como acolchados desde los $ 25.000, repasadores 3 por $ 5.000; toallones a $ 8.000 y batas desde los $ 33.000.

Horarios para visitar durante las compras navideñas

  • Lunes a jueves: 10 a 20 horas.
  • Viernes, sábados y domingos: 10 a 21 horas.

Te puede interesar

Orgullo sudamericano: inauguran el tren de alta velocidad más rápido del continente y ya no será necesario viajar en avión

¿Qué es la Gran Dulce?

La feria "La Gran Dulce" cuenta con más de 2.300 locales que venden desde indumentaria, hasta productos del hogar, muebles, cerámicas y colchones, entre una amplia diversidad de oferta.

De acuerdo a los encargados del predio, más de 70% de los puestos ya fueron reservados. Al momento, hay al menos 150 reconocidas marcas, como Forever 21, H&M y GAP, que abrieron un stand para los consumidores.

Para acceder a algunos de los locales disponibles, los comerciantes deben pagar un alquiler cercano a los $ 450.000 por mes, por un espacio de 3 metros por 3 metros.