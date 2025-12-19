La temporada navideña llega este año con la apertura de importantes locales de moda en Buenos Aires. Entre inauguraciones y regresos esperados, las grandes marcas vuelven a apostar por locales físicos, apuntando a un consumidor que prioriza experiencias, diseño y propuestas diferenciales.

Así se dará en Galerías Pacífico, que combina el clima festivo con una renovada estrategia comercial, y el nuevo polo que se prepara en Recoleta, donde un histórico predio se transformará en un shopping de última generación.

Galerías Pacífico: lujo, Navidad y marcas que regresan

Bajo su emblemática cúpula, Galerías Pacífico volvió a convertirse en una postal navideña de la ciudad con la instalación del Árbol de Navidad de Swarovski, una estructura de 12 metros de altura realizada con más de 10.000 cristales colocados a mano, que funciona como gran atractivo turístico y comercial.

En paralelo, el shopping refuerza su mix de marcas con aperturas clave pensadas para las fiestas. Entre las más destacadas se encuentra el regreso de Rapsodia, que vuelve a uno de los centros comerciales más emblemáticos del país, junto con la consolidación de Lovely Denim, alineada a la estética urbana que gana espacio entre los consumidores jóvenes.

A estas incorporaciones se suman TOUS, con su propuesta de joyería y accesorios, TISSOT, referente en relojería de alta gama, y la primera boutique de Primicia Lab, especializada en equipaje exclusivo y personalizado.

Además, desde el shopping confirmaron la próxima llegada de Zadig & Voltaire, una marca de lujo contemporáneo que ampliará la oferta fashion en los próximos meses.

Experiencia navideña y promociones para atraer al público

La estrategia de Galerías Pacífico no se limita a las aperturas. Para impulsar el consumo durante diciembre, lanzó una acción especial: quienes realicen compras superiores a $ 250.000 podrán acceder a una Box Navideña de Havanna.

Además, el clásico ritual navideño también dice presente: Papá Noel recibirá a chicos y grandes en el sector La Place entre el 17 y el 23 de diciembre, reforzando la experiencia familiar y el flujo de visitantes en la antesala de Nochebuena.

Ingreso Galerías pacifico.

Recoleta suma un nuevo shopping: así será OH! Buenos Aires

Recoleta se prepara para estrenar un nuevo polo comercial. En el histórico terreno del ex Buenos Aires Design, sobre Av. Pueyrredón y Azcuénaga, avanzan las obras de OH! Buenos Aires, un proyecto que busca revitalizar la zona con una mirada sustentable.

El complejo apostará por un modelo de eficiencia energética, con cuatro patios internos de 100 m² que permitirán iluminación natural y ventilación cruzada, reduciendo el uso de aire acondicionado y calefacción tradicional. También contará con un estacionamiento subterráneo para 500 autos, un diferencial clave para el área.

En cuanto a su propuesta comercial, OH! Buenos Aires combinará marcas nacionales como La Martina y Kosiuko, con nombres internacionales de fuerte posicionamiento como Stella McCartney, Golden Goose, Hunter, Juicy Couture y Vilebrequin.

Uno de los grandes atractivos será su terraza de 160 metros, que reunirá más de 30 propuestas gastronómicas, entre ellas Le Pain Quotidien, Starbucks, Lucciano’s, Möoi y La Panera Rosa.