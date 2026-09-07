Se viene el diluvio del mes este lunes 7 de septiembre: alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo en México

El lunes 7 de septiembre estará marcado por lluvias de fuerte a intensa intensidad en amplias zonas de México. De acuerdo con el pronóstico de Sistemas Meteorológicos, la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión y diversos sistemas atmosféricos favorecerá precipitaciones abundantes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las condiciones más relevantes se concentrarán en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, donde se prevén lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros. Al mismo tiempo, una onda tropical avanzará sobre la península de Yucatán y el sureste del país, reforzando la probabilidad de precipitaciones en esa región.

Se viene el diluvio del mes este lunes 7 de septiembre: alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo en México. Fuente: Shutterstock.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas este lunes?

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se distribuirán con distinta intensidad según la región del país:

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Baja California Sur (centro y sur).

Sonora (centro y este).

Sinaloa (norte y centro).

Chihuahua (suroeste).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango (oeste y noroeste).

Zacatecas (oeste y sur).

Aguascalientes.

Nayarit (norte y este).

Jalisco (norte y oeste).

Colima.

Michoacán (norte y este).

Guanajuato (este).

San Luis Potosí (norte y este).

Querétaro (norte, centro y sur).

Hidalgo (oeste, centro y sur).

Morelos (sur).

Guerrero (norte).

Puebla (norte y oeste).

Veracruz (norte y centro).

Oaxaca (oeste y sur).

Chiapas (sureste).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Baja California (sur).

Coahuila (sureste).

Nuevo León (sureste).

Tamaulipas (suroeste).

Estado de México (noroeste).

Ciudad de México.

Tlaxcala.

Tabasco.

Yucatán (centro y norte).

Quintana Roo (norte).

Chubascos (5 a 25 mm):

Campeche.

Las precipitaciones más intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, existe potencial de incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en áreas vulnerables.

Alerta por ráfagas de viento y oleaje elevado

El viento también será protagonista durante la jornada. Baja California Sur, San Luis Potosí y Yucatán podrían registrar rachas de entre 50 y 70 km/h, mientras que otras entidades del norte y sureste del país presentarían ráfagas de hasta 60 km/h.

En las costas del Pacífico norte se prevé oleaje de entre 1,5 y 2,5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Las costas de Sinaloa y Nayarit también podrían registrar oleaje de entre 1 y 2 metros.

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¿Qué zonas seguirán bajo temperaturas muy altas?

Mientras las lluvias ganan protagonismo en gran parte del territorio mexicano, el calor persistirá en sectores del norte.

Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C se pronostican para zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, continuará la onda de calor en áreas de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. En otros estados del occidente, sur y sureste también se esperan máximas de entre 35 y 40 °C.

Durante las madrugadas, el contraste térmico seguirá siendo importante, con temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo seguirá el tiempo entre el martes y el jueves?

Las condiciones inestables continuarán durante buena parte de la semana. Para el martes 8 de septiembre, las lluvias intensas se concentrarán principalmente en Jalisco, Veracruz y Puebla, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en algunas áreas.

El miércoles 9, los mayores registros de precipitación se desplazarán hacia Sinaloa y Nayarit. Además, seguirán presentes lluvias fuertes en numerosos estados del occidente, centro y sur del país.

El ambiente muy caluroso persistirá en el norte mexicano. Incluso, el miércoles se prevén temperaturas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California, mientras que varias entidades continuarán con máximas entre 40 y 45 °C.