El Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece que las entidades deben identificar a sus clientes utilizando los documentos previstos en las normas sobre documentos de identificación en vigencia.

Esto puede afectar a quienes intenten abrir una cuenta o realizar determinadas gestiones sin poder acreditar correctamente su identidad.

La situación cobra importancia para quienes todavía tienen un DNI vencido y necesitan realizar trámites financieros. Antes de iniciar una gestión, es recomendable verificar que la documentación personal se encuentre actualizada.

Qué exige el BCRA para abrir una cuenta bancaria

Las entidades financieras deben contar con información que permita identificar correctamente al titular de una cuenta.

La normativa del BCRA establece que, al momento de abrir determinadas cuentas, las personas deben utilizar alguno de los documentos contemplados dentro de las normas sobre documentación de identificación vigente.

Esto significa que el banco puede solicitar la documentación correspondiente antes de habilitar una nueva cuenta.

Además del documento, las entidades deben contar con determinados datos personales del cliente, como nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento y domicilio, de acuerdo con las reglas aplicables a cada producto financiero.

¿Qué pasa si una persona tiene el DNI vencido?

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Tener un DNI vencido puede generar problemas al momento de realizar determinados trámites bancarios , puntualmente cuando la entidad necesita verificar la identidad del cliente.

Una persona que busque ingresar al sistema financiero y solicitar una tarjeta de crédito puede encontrarse con restricciones si presenta un DNI que lleva más de 10 años vencido.

En estos casos, la entidad financiera puede exigir la actualización del documento antes de avanzar con la apertura de una cuenta o la contratación de determinados productos bancarios.

Por eso, quienes tengan el documento vencido deberían renovarlo antes de realizar trámites financieros importantes.

Tarjetas de crédito: qué documentación pueden solicitar

Las tarjetas de crédito también están alcanzadas por procesos de identificación y evaluación por parte de las entidades emisoras.

Para solicitar una nueva tarjeta, la entidad puede requerir información que permita verificar la identidad del solicitante y evaluar las condiciones aplicables a la contratación del producto.

El BCRA cuenta además con un régimen de transparencia que permite consultar las características y condiciones de los productos financieros ofrecidos por las entidades, incluidas las tarjetas de crédito.

Por eso, presentar documentación actualizada puede ser necesario para completar correctamente una solicitud.