Llega un diluvio histórico y habrá 48 horas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias intensas: cuáles son las zonas en riesgo Fuente: Canva

El fin de semana traerá un cambio drástico en el clima ya que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la llegada de un frente de tormentas que traerá lluvias intensas, fuertes vientos y actividad eléctrica.

En este sentido, el SMN indicó que las tormentas se mantendrán activas durante 48 horas y estarán acompañadas por bajas temperaturas, las cuales permanecerán durante la próxima semana.

Cuándo y dónde llega el diluvio

Las tormentas se presentarán, principalmente, en la localidad de Paso de Los Libres (Corrientes) y se darán durante el sábado 27 y el domingo 28 de junio respectivamente.

Llega un diluvio histórico y habrá 48 horas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias intensas: cuáles son las zonas en riesgo Fuente: Archivo

Por su parte, las condiciones climáticas presentarán desmejoras durante la tarde del sábado y las primeras lluvias llegarán hacía el anochecer.

Asimismo, está previsto que las precipitaciones se incrementen durante la madrugada y se mantengan a lo largo de todo el domingo.

Cómo será el diluvio que llegará a Corrientes

En tanto, las tormentas estarán acompañadas de una importante presencia de actividad eléctrica, fuertes vientos y la posibilidad de registrar caída de granizo.

Continuarán las temperaturas bajas: cómo estará el clima en Buenos Aires

El frío continuará en la Ciudad de Buenos Aires y si bien las temperaturas tendrán una leve suba, la tendencia baja continuará presente en CABA y alrededores.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional indicó cómo estarán las temperaturas para el fin de semana:

Sábado 27: cielo parcialmente nublado. Temperatura mínima 7 grados y máxima 17.

Domingo 28: cielo mayormente nublado. Temperatura mínima 9 grados, máxima 14.

Por su parte, para la próxima semana no están pronosticadas lluvias y habrá mayoría de días soleados. Asimismo, las mínimas oscilarán entre los 5 y 8 grados, mientras que las máximas no superarán los 13.