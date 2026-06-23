La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas Amarilla y Naranja en varias alcaldías del sur y oriente de la capital. Las precipitaciones continuarán durante la noche y la madrugada con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La Ciudad de México enfrenta este lunes una noche de tormentas intensas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alertas Amarilla y Naranja ante la persistencia de lluvias, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y fuertes corrientes de agua en calles y avenidas.

Las precipitaciones podrían mantenerse durante la noche y prolongarse hasta la madrugada, con actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que se pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas Amarilla y Naranja en varias alcaldías del sur y oriente de la capital. Las precipitaciones continuarán durante la noche y la madrugada con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Un muro de lluvias y posible granizo impactará en CDMX: Las alcaldías bajo alerta y qué nivel de riesgo enfrentan

Debido a los riesgos más severos, se activó Alerta Naranja en Iztapalapa, donde se registraron intensas inundaciones. Este es el nivel de advertencia más elevado de los emitidos esta noche, y se activa cuando las lluvias acumuladas superan los 30 milímetros con vientos intensos y riesgo real de anegamiento.

Además, se actualizó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes, viento con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero . También se incluyen Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco dentro del radio de afectación.

El sistema de alertas climáticas de la CDMX distingue entre niveles según la intensidad esperada de las precipitaciones. La Alerta Naranja se emite cuando se pronostican lluvias fuertes de entre 30 y 49 milímetros acumulados, acompañadas de vientos intensos, caída de granizo y riesgo de inundaciones.

Las zonas más afectadas por el tormentón de esta semana

Una de las colonias más golpeadas fue Santa Martha Acatitla, donde la lluvia provocó encharcamientos que afectaron los carriles de la Calzada Ignacio Zaragoza y colapsaron la vialidad. En esa zona, el servicio de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) debió suspender su operación momentáneamente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ayudaron a vecinos a cruzar la calzada Ermita Iztapalapa a bordo de patrullas, en una de las estampas más repetidas de la tarde. Las imágenes de la zona mostraron el nivel del agua cubriendo gran parte de la vialidad .

Además de las alcaldías del sur y oriente, la tormenta alcanzó también infraestructura crítica: se reportó actividad de tormenta en la zona del Aeropuerto Internacional, con fuertes lluvias extendiéndose hacia la conurbación con el Estado de México.

Qué se espera para los próximos días y cómo protegerse

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que esta semana la CDMX seguirá registrando lluvias y chubascos con condiciones variables: mañanas relativamente estables y tardes con mayor potencial de tormentas y descargas eléctricas. Para el martes se prevén acumulados de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda no caminar ni manejar cerca de cuerpos de agua o áreas con laderas inestables, ante el riesgo de deslaves. A los automovilistas les pide reducir la velocidad, encender las luces y evitar calles anegadas.

Las autoridades también recuerdan mantener limpias las coladeras, no verter grasas en el drenaje y estar atentos a las actualizaciones de la SGIRPC en sus canales oficiales. Ambas alertas permanecerán vigentes durante la noche y podrían agravarse si las condiciones climáticas empeoran.