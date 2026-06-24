Las autoridades meteorológicas alertaron por el ingreso de un sistema con potencial ciclónico que provocará precipitaciones de alta intensidad, descargas eléctricas y vientos fuertes en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) activaron alertas ante el avance de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico. El fenómeno traerá lluvias intensas, descargas eléctricas y rachas de viento en varias entidades, con el mayor impacto concentrado en el sur y sureste del territorio nacional.

La alta inestabilidad atmosférica que acompaña al sistema eleva el riesgo de encharcamientos, deslaves, desbordamiento de ríos y afectaciones en determinados puntos del territorio mexicano durante las próximas horas.

Las autoridades meteorológicas alertaron por el ingreso de un sistema con potencial ciclónico que provocará precipitaciones de alta intensidad, descargas eléctricas y vientos fuertes en distintas regiones del país.

Llega el ciclón del mes con tormentas intensas, lluvias torrenciales: qué estados serán los más afectados

Veracruz, Guerrero y Oaxaca son las entidades con mayor vigilancia según el pronóstico oficial. Las precipitaciones se esperan de forma persistente y con episodios de alta intensidad desde esta noche y hacia la madrugada, sin descartar que algunas zonas registren acumulados importantes en periodos cortos de tiempo.

En Veracruz, la preocupación principal se concentra en aquellas zonas donde históricamente las lluvias elevan con rapidez el nivel de ríos y arroyos, poniendo en riesgo a las comunidades asentadas en sus márgenes. Luego, en Oaxaca, los acumulados serán significativos y vendrán acompañados de intensa actividad eléctrica.

Guerrero, por su parte, enfrentará lluvias fuertes a intensas junto con ráfagas de viento y posibles reducciones de visibilidad tanto en carreteras como en zonas de montaña.

Por qué se formarán tormentas eléctricas y ráfagas de viento

Según explicó el SMN, el escenario meteorológico responde a la interacción entre una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico y condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen la formación de nubosidad densa.

A esto se suma el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México, generando condiciones para lluvias de gran intensidad en cortos periodos de tiempo.

Las autoridades señalaron que este tipo de sistemas también suele venir acompañado por descargas eléctricas frecuentes, caída de granizo en algunas regiones y rachas de viento capaces de provocar caída de árboles o anuncios publicitarios.

Qué advirtió Conagua y qué medidas tener en cuenta

Además del volumen de lluvia esperado, Conagua advirtió por inundaciones urbanas, encharcamientos repentinos y deslaves en laderas y zonas de montaña. Las autoridades pidieron monitorear los cauces de ríos, evitar cruzar corrientes de agua y seguir únicamente los canales oficiales de información.

Para quienes deban trasladarse durante la noche, la recomendación es extremar precauciones: la combinación de lluvia intensa, actividad eléctrica y viento puede reducir drásticamente la visibilidad y complicar la circulación en carreteras.