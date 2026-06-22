Autoridades meteorológicas advirtieron sobre posibles afectaciones en movilidad y acumulación de agua por una nueva jornada de lluvias intensas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y un importante desarrollo nuboso.

Durante las próximas horas, una amplia zona de tormenta comenzará a desplazarse sobre distintos puntos de la capital mexicana y podría generar precipitaciones fuertes acompañadas de relámpagos y cielo completamente cubierto por nubes densas y oscuras.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico difundido en redes especializadas, el fenómeno avanzará principalmente desde el sur y centro de la ciudad hacia otras zonas urbanas , por lo que se pidió mantenerse atento a la evolución del sistema y a los avisos oficiales.

Se aproxima el ciclón del año: ¿Qué zonas de la CDMX serán las más afectadas por las lluvias y tormentas?

Los reportes indican que las lluvias más intensas comenzarán a concentrarse en la alcaldía Coyoacán y posteriormente avanzarán hacia Benito Juárez, siguiendo una trayectoria con dirección a Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Autoridades meteorológicas advirtieron sobre posibles afectaciones en movilidad y acumulación de agua por una nueva jornada de lluvias intensas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y un importante desarrollo nuboso.

El desplazamiento del sistema también podría impactar colonias cercanas a estas demarcaciones con episodios de lluvia constante, presencia de tormenta eléctrica y ráfagas de viento que reduzcan la visibilidad en distintos momentos del día. Especialistas advirtieron que el escenario podría estar acompañado por un marcado oscurecimiento del cielo debido al crecimiento vertical de las nubes de tormenta, fenómeno que suele anticipar precipitaciones de mayor intensidad.

Ante estas condiciones, se recomienda prever traslados y considerar posibles retrasos por encharcamientos o disminución en la velocidad del tránsito.

Tormentas eléctricas y muro de nubes negras: por qué preocupa este fenómeno

Uno de los elementos que más llamó la atención del pronóstico es la formación de un amplio bloque nuboso que podría cubrir varias zonas de la capital y generar una sensación de cambio brusco del tiempo.

Este tipo de configuraciones meteorológicas suele asociarse con tormentas de rápida evolución, donde las descargas eléctricas aparecen junto con lluvia intensa y ráfagas de viento que modifican las condiciones en pocos minutos.

Además del impacto visual del llamado “muro de nubes negras”, este escenario puede provocar reducción de visibilidad en avenidas principales y acumulación temporal de agua en puntos con drenaje lento. Las autoridades suelen insistir en evitar permanecer bajo árboles, estructuras ligeras o anuncios espectaculares durante este tipo de eventos atmosféricos.

Recomendaciones por lluvias intensas en CDMX: qué hacer durante la tormenta

Frente al avance del sistema, Protección Civil mantiene el llamado a extremar precauciones y seguir únicamente canales oficiales para conocer posibles actualizaciones.

Entre las principales recomendaciones aparece llevar paraguas o impermeable, mantener limpias coladeras cercanas y evitar tirar residuos que puedan favorecer inundaciones.

También se aconseja no cruzar calles anegadas ni conducir a alta velocidad, ya que las lluvias intensas pueden arrastrar objetos o generar zonas con poca adherencia para los vehículos. En caso de actividad eléctrica intensa o ráfagas fuertes, la recomendación es resguardarse en interiores y limitar desplazamientos hasta que disminuya la intensidad del fenómeno.