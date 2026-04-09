La primera semana de abril dejó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lluvias persistentes, cielos cubiertos y temperaturas inestables. Ahora, con el inicio de la segunda semana del mes, el panorama comenzó a cambiar de a poco. Desde el jueves, el tiempo se estabilizará de manera notable sobre la ciudad, según el sitio especializado en meteorología Meteored. Si bien algunas lluvias aisladas podrían aparecer hacia el fin de semana, lo que se viene es un período largo de varios días con buen tiempo en general y temperaturas típicas del otoño. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el jueves presentará nulas probabilidades de lluvia y un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas van a marcar el ingreso definitivo al otoño: para este jueves se esperan una mínima de 14°C y una máxima de 19°C, con cielo despejado y sin precipitaciones previstas. El viernes se mantendrá esa tendencia positiva, con más horas de sol y climas agradables para salir. El SMN anticipa cielos parcialmente nublados con máximas que rondarán los 22°C y mínimas frescas, y probabilidades de lluvia que no superarán el 10%. El sábado y el domingo van a terminar con la calma. Para el inicio del fin de semana habrá un aumento de la nubosidad en el territorio bonaerense y las posibilidades de lluvia suben de manera considerable. No se esperan tormentas fuertes, pero sí un regreso de las nubes y las precipitaciones que marcaron la semana anterior. En resumen, así será el clima en los siguientes días: Para el miércoles de la semana siguiente, el termómetro podría volver a trepar hasta los 25°C, aunque sin descartarse un leve incremento en la nubosidad. Lo que se viene es un clima en transición: unos días de alivio en el medio de la semana, un fin de semana complicado y una nueva estabilización para la semana siguiente.