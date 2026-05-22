ElEuro y dólar cotiza a 1.1609 USD este viernes, 22 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,09% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar cayó -0.10% y en el último año acumuló un descenso de -1.07%, lo que sugiere una leve depreciación del euro.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar ha mostrado una ligera tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Este descenso sugiere un cambio en el comportamiento del mercado, lo cual puede influir en decisiones económicas a corto plazo.

A pesar de la reciente caída, es importante monitorear la evolución de la cotización, ya que podría haber fluctuaciones en el futuro que cambien esta dinámica actual.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 3.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.82%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.