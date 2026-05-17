El clima en México está por entrar en una nueva etapa. Los más recientes reportes del Centro de Predicciones Climáticas, citados por el portal especializado Meteored, confirman que el fenómeno de El Niño se establecerá de manera oficial entre junio y julio de 2026, tras una primavera que transcurrió bajo condiciones neutras y relativamente estables. El cambio no será gradual. La llegada de El Niño promete una montaña rusa meteorológica con un verano que arrancará con lluvias inusuales, una canícula especialmente intensa y un cierre de año con frentes fríos adelantados y un invierno más gélido de lo esperado. El fenómeno se produce cuando el Océano Pacífico centro-oriental se calienta por encima de sus niveles habituales, alterando la presión atmosférica y la dirección de los vientos que regulan el clima en América. Sus efectos ya se anticipan en el pronóstico de este domingo 17 de mayo. El clima en el territorio nacional presenta hoy una combinación poco habitual de calor extremo y lluvias intensas al mismo tiempo, en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México mantendrá temperaturas muy elevadas en al menos 20 estados. En paralelo, la interacción entre una línea seca en el norte, un canal de baja presión y la humedad proveniente del Golfo, el Pacífico y el Caribe generará precipitaciones que van desde el noroeste hasta el sureste mexicano. Las lluvias más intensas —de 50 a 75 mm— se concentrarán en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y podrán venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Estados como la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Chiapas registrarán chubascos de entre 25 y 50 mm por la tarde. En materia de calor, las temperaturas más altas del día —entre 40 y 45°C— se registrarán en el norte y centro de Sinaloa, el noreste de Chihuahua, zonas de Coahuila, el noroeste de Guerrero, Oaxaca, el sur de Veracruz y la franja costera de Campeche y Yucatán. Entre 35 y 40°C se alcanzarán en Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Quintana Roo, entre otros. En contraste, las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas de entre -5 y 0°C con heladas durante la madrugada. Para la Ciudad de México y su zona metropolitana, el SMN anticipa un día dividido en dos tiempos muy distintos. Por la mañana, el cielo aparecerá con nubes dispersas y algo de bruma, con ambiente fresco en la capital y frío en las zonas altas del Estado de México. Las temperaturas mínimas en la Ciudad de México oscilarán entre 14 y 16°C, mientras que Toluca arrancará entre 8 y 10°C. Hacia la tarde, el panorama cambiará. Se esperan cielos nublados y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en el norte y oriente de la capital y en el norte y oriente del Estado de México. Las temperaturas máximas serán de 28 a 30°C en la Ciudad de México y de 24 a 26°C en Toluca. Se recomienda salir con paraguas por la tarde y evitar zonas arboladas o abiertas ante el riesgo de rayos y rachas de viento.