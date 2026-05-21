Una nueva irrupción de aire polar comenzará a avanzar sobre gran parte del país y provocará un fuerte descenso térmico durante los próximos días. El fenómeno llegará acompañado por heladas, viento intenso y temperaturas mínimas que volverán a ubicarse por debajo de los 0°C en varias regiones argentinas.

Las condiciones más extremas se sentirán especialmente en localidades de Mendoza y Río Negro, donde algunas ciudades ya anticipan marcas térmicas negativas y ráfagas de viento que podrían intensificar aún más la sensación de frío.

Las zonas donde volverán las temperaturas bajo cero

Uno de los puntos más afectados será Malargüe, Mendoza. Allí, el pronóstico anticipa mínimas de hasta -2°C para el viernes, junto con jornadas frías y heladas durante gran parte del fin de semana.

En paralelo, Maquinchao, Río Negro, volverá a posicionarse entre las localidades más frías del país. Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas podrían descender hasta los -3°C y mantenerse cerca de esos valores durante varias mañanas consecutivas.

Además del frío extremo, ambas localidades tendrán ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en algunos momentos, empeorando considerablemente la sensación térmica.

SMN

Cómo seguirá el tiempo durante la ola polar

El ingreso del sistema frío se hará sentir especialmente entre el jueves y el domingo, con:

Mañanas helada.

Viento persistente.

Baja sensación térmica.

Y amplitudes térmicas marcadas.

En las zonas cordilleranas tampoco se descartan nevadas aisladas debido al avance del aire polar desde el sur.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el impacto de la ola polar será más moderado, aunque el descenso térmico también comenzará a sentirse desde este jueves. Las mínimas oscilarán entre los 6°C y 12°C durante los próximos días, mientras que las máximas se mantendrán entre los 13°C y 19°C, con jornadas frescas y presencia de viento sur.

El pronóstico extendido anticipa condiciones relativamente estables para el fin de semana, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias. Sin embargo, el aire frío continuará instalado sobre el AMBA y provocará mañanas más frías de lo habitual, especialmente entre viernes y domingo.