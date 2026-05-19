El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de una masa de aire de origen polar que está afectando a la región central del país. Según el pronóstico oficial, este fenómeno provocará un marcado descenso térmico y heladas generalizadas durante los próximos días. Las autoridades emitieron alertas amarillas por frío extremo, advirtiendo que las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 2 y 5 grados.

Los meteorólogos del organismo climático detallaron que los días más duros de esta semana se registrarán hacia el jueves y viernes. En estas jornadas, las marcas máximas apenas alcanzarán los 13 o 14 grados, consolidando un ambiente completamente invernal en la región. Ante esta situación, el SMN recomendó a la población extremar los cuidados, abrigarse en capas y mantener ambientes correctamente ventilados.

¿Qué posibilidad hay de que nieve?

El pronóstico extendido de la entidad oficial indica que, por el momento, las probabilidades de presenciar una nevada en el corto plazo son bajas . Los especialistas explican que el pulso actual es de aire frío y seco, lo que garantiza estabilidad y cielos despejados.

Para que caiga nieve, se necesita la presencia simultánea de precipitaciones y que las nubes contengan los cristales congelados.

Asimismo, los técnicos del servicio recuerdan que se requiere que la temperatura en todas las capas de la atmósfera perfore los cero grados. Si bien el termómetro marcará valores muy bajos en la superficie, el perfil atmosférico actual no reúne todos los requisitos concurrentes.

De esta manera, aunque se reviva el recuerdo de la histórica nevada del 2007, el reporte actual solo prevé lluvias aisladas hacia el fin de semana.

¿En qué lugares puede nevar?

En caso de que las condiciones del tiempo cambien y se alineen los factores, los municipios del conurbano bonaerense tendrían mayores ventajas.

Las estaciones meteorológicas del SMN suelen registrar valores notablemente más bajos en las áreas rurales y periféricas de la provincia. Son estas zonas alejadas del asfalto masivo las que primero alcanzan las marcas necesarias para que el agua se congele.

Por el contrario, el centro de la Ciudad de Buenos Aires presenta dificultades técnicas debido al fenómeno meteorológico de la isla de calor. Este efecto urbano, generado por los edificios y el tránsito constante, eleva la temperatura ambiente e impide la consolidación del copo.

De producirse un evento blanco, el organismo señala que los sectores suburbanos y las localidades del AMBA profunda serían los escenarios probables.