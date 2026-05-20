Las condiciones anticiclónicas predominarán entre el jueves y el sábado, por lo que serán frecuentes las heladas y las bajas temperaturas durante las mañanas.

La penúltima semana de mayo se perfila como una de las más frías de lo que va del año. Con temperaturas mínimas que se acercan a los 0°C en varias zonas de Argentina, la presencia de condiciones anticiclónicas causa que persistan las heladas, especialmente durante las mañanas.

Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta masa de frío recorrió la Patagonia este martes y avanzará hacia la región central y el norte del país entre este miércoles y jueves.

Vientos intensos, nubosidad y heladas en distintas zonas del país

Intensos vientos del sudoeste afectaron este martes a Tierra del Fuego con temperaturas muy bajas y precipitaciones. Por otro lado, sobre la Costa Atlántica bonaerense comenzó a sentirse el nuevo ingreso de aire frío durante la noche del martes, con rotación del viento al sur y aumento de la inestabilidad.

A partir del miércoles, el viento sur asociado al refuerzo de aire frío comienza a generalizarse sobre el centro y posteriormente el norte argentino. En la provincia de Buenos Aires habrá un aumento notable de la nubosidad respecto al comienzo soleado de la semana, mientras que la inestabilidad persistirá sobre sectores de la Costa Atlántica.

La penúltima semana de mayo se perfila como una de las más frías de lo que va del año. Foto (Archivo)

Cómo estará el clima el fin de semana

Las condiciones anticiclónicas predominarán entre el jueves y el sábado, por lo que serán frecuentes las heladas y las bajas temperaturas durante las mañanas en gran parte del territorio argentino.

La excepción se registra en provincias como Tucumán, Salta y Jujuy, donde la nubosidad se mantendría baja con probabilidad de lloviznas.

Se prevé que a partir del domingo, el centro de alta presión se desplace hacia el Atlántico y que retornen los vientos del noroeste. Esto provocaría un ascenso gradual de las temperaturas para dar paso a un clima más templado.