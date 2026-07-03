Esto es lo primero que recomiendan hacer cuando sufrís un esguince

Sufrir de un esguince, particularmente cuando estabas realizando actividades cotidianas como ir a comprar o yendo al trabajo, puede ser un tanto molesto. Cuando sucede, la primera opción suele ser aplicar frío para reducir la inflamación, pero esto es desaconsejado por muchos.

Entre otras opción está la toma de antinflamatorios, compresión por vendaje o elevación del miembro lesionado, cada uno con los mismos objetivos: evitar que la zona se hinche demasiado.

Aunque sea el primer pensamiento de varias personas, lo ideal es recurrir a otra opción

Esto es lo primero que recomiendan hacer cuando sufrís un esguince: ¿Qué dicen los especialistas?

Cuando se produce un esguince, lo que sucede es que la articulación va más allá del rango de movimiento fisiológico que se considera normal, por lo que se dobla hacia adentro. Existen tres niveles de esta lesión:

Grado leve - microrroturas de los ligamentos Grado moderado - rotura parcial de los ligamentos Grado grave - rotura total de los ligamentos

Cuando sucede, el primer síntoma, además del dolor, será notar hinchazón sobre los ligamentos que se encuentren comprometidos. Las medidas principales se engloban dentro del acrónimo ICE:

I: ice - frío

C: compresion - compresión por vendaje

E: elevation - elevación del miembro lesionado

Frío

En esta opción, el hielo cumple el rol de aliviar el dolor y reducir la inflamación, pero su uso puede ser contraproducente si no se contempla lo siguiente.

La aplicación de frío reduce el flujo sanguíneo solo entre unos 5 y 10% de dos centímetros por debajo de la piel en sus primeros 10 minutos de aplicación. Para que resulte más efectivo debería aplicarse más tiempo, algo que dificultará la evolución del proceso inflamatorio que es necesario para que el tejido se repare de forma correcta.

Compresión

La compresión con vendaje sirve para controlar la inflamación, disminuir el edema y aportar estabilidad a la articulación durante los primeros días del esguince.

La recomendación principal es que el vendaje quede firme pero no corte la circulación. En caso de que aparezca un hormigueo, entumecimiento, más dolor o cambio de color, el vendaje tiene que aflojarse.

Elevación

Para recurrir a la elevación, se deberá mantener la zona lesionada 30 centímetros por encima del nivel del corazón, durante las primeras 48 horas.

Esto favorece al retorno venoso y ayuda a reducir tanto el edema como la inflamación.

La recuperación tras un esguince: ¿Cuánto suele tardar? ¿Se debe hace reposo?

El tiempo de recuperación varía según el grado de la lesión. Las más leves pueden tomar una recuperación de tres días, mientras que en los casos en los que haya una rotura parcial puede extenderse desde una semana a seis meses. Finalmente, quienes experimenten una rotura total podrían necesitar una intervención quirúrgica y la recuperación podría extenderse hasta un año.

En cuanto al reposo, no es recomendado en su modalidad absoluta durante mucho tiempo. Es conveniente reducir la actividad de inmediato tras haberse lesionado para mantener el dolor y la inflamación bajo control.