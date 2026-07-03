Un eclipse lunar total teñirá la Luna de un intenso color rojo sangre en la noche del 25 al 26 de junio de 2029, según confirmaron los cálculos astronómicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). El fenómeno será visible a simple vista desde América, Europa, África, el oeste de Asia y otras regiones del planeta.

Los registros de la NASA ubican a este eclipse como el de mayor magnitud umbral del siglo XXI, con un nivel de oscurecimiento que solo alcanza picos de esa profundidad en ciclos de varios cientos de años. No hará falta telescopio ni filtros especiales para presenciarlo.

¿Por qué este eclipse lunar total es tan poco frecuente en 600 años?

La rareza del evento está en la profundidad con la que la Luna atravesará la sombra de la Tierra. Cuanto mayor es esa magnitud, más intenso y prolongado se ve el tono rojizo y ese nivel de profundidad reaparece en ciclos que los astrónomos calculan en varios siglos.

Según la NASA, la magnitud umbral llegará a 1,84, la más alta del siglo XXI, mientras que la fase de totalidad se extenderá por 1 hora y 42 minutos , una de las más largas jamás registradas para un eclipse lunar total.

Horarios del eclipse en Estados Unidos (25-26 de junio)

Inicio de la totalidad: 22:31 h (Este) / 21:31 h (Central) / 20:31 h (Montaña) / 19:31 h (Pacífico)

Punto máximo: 23:22 h (Este) / 22:22 h (Central) / 21:22 h (Montaña) / 20:22 h (Pacífico)

Fin de la totalidad: 00:13 h del 26/6 (Este) / 23:13 h (Central) / 22:13 h (Montaña) / 21:13 h (Pacífico)

La rareza del evento está en la profundidad con la que la Luna atravesará la sombra de la Tierra.

¿Cómo ver el eclipse lunar total y qué significa la Luna roja sangre para el lector?

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno no representa ningún riesgo para la vista. Puede observarse directamente, sin protección especial, desde cualquier lugar con buena visión del cielo y sin nubes.

Quienes quieran presenciarlo no necesitan viajar: bastará con mirar hacia el cielo nocturno en el horario de totalidad correspondiente a su zona. Según estimaciones basadas en datos poblacionales, más de 3.500 millones de personas podrán ver al menos una parte del eclipse.