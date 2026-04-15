Gran parte del centro de Entre Ríos se preparan para atravesar uno de los eventos meteorológicos más intensos del año. Un sistema de tormentas de gran escala avanza sobre la región y dejará lluvias continuas, viento fuerte y condiciones inestables durante varios días, con especial impacto entre el miércoles y el jueves. El fenómeno genera preocupación por la cantidad de agua que caerá en poco tiempo. Los modelos meteorológicos marcan probabilidades de precipitación muy altas y ráfagas que pueden superar los 50 kilómetros por hora, un combo que eleva el riesgo de calles anegadas, desbordes y complicaciones en el tránsito urbano y rural. Este miércoles aparece como la jornada más compleja. La probabilidad de lluvias se mantiene entre el 70% y el 100% durante gran parte del día, con tormentas que pueden regenerarse sin pausas prolongadas. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 25 grados, lo que favorece la inestabilidad. El viento soplará del sudeste y luego rotará al sur, con velocidades sostenidas de entre 13 y 31 km/h. Las ráfagas alcanzarán valores elevados, entre 42 y 50 km/h, lo que puede provocar caída de ramas, interrupciones del servicio eléctrico y dificultades para circular en rutas abiertas. El jueves marcará una transición. Si bien el escenario general muestra una baja en la intensidad del temporal, todavía se esperan precipitaciones, sobre todo durante la primera mitad del día. La probabilidad de lluvias variará entre el 40% y el 70% en las primeras horas y descenderá hacia la noche. La temperatura mínima rondará los 18 grados y la máxima alcanzará los 25. El viento cambiará de dirección, con predominio del sudoeste y oeste, y disminuirá su intensidad respecto al miércoles. Aun así, las condiciones seguirán inestables y no se descartan chaparrones aislados. A partir del viernes, el pronóstico muestra un cambio claro. No se esperan lluvias y el tiempo comenzará a estabilizarse en Paraná. Las temperaturas se moverán entre los 18 y los 26 grados, con viento moderado del sudoeste y sur. El sábado continuará la tendencia positiva. El cielo presentará períodos de sol, sin probabilidad de precipitaciones, y con marcas térmicas similares. El viento será leve, del noreste y norte, lo que permitirá una recuperación paulatina tras el evento extremo. El domingo se mantendrá mayormente estable, aunque hacia la noche podrían aparecer algunas lluvias débiles, con una probabilidad de hasta el 40%. Las temperaturas seguirán agradables, con máximas cercanas a los 26 grados. El lunes, en tanto, volverá la chance de precipitaciones aisladas, con probabilidades entre el 10% y el 40%. El viento rotará al sudeste y este, con velocidades moderadas. No se espera un temporal, pero sí condiciones cambiantes. Ante este escenario, se recomienda a los vecinos tomar precauciones básicas: