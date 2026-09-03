Llega el diluvio del año este jueves 3 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un fuerte temporal que afectará a distintos puntos de la provincia de Chubut y otras regiones de la Patagonia argentina.

El ingreso de aire frío generará condiciones inestables, especialmente en las zonas cordilleranas, donde se espera la combinación de precipitaciones y nieve.

El fenómeno tendrá impacto también en las provincias de Río Negro y Santa Cruz. Mientras que en algunos sectores se esperan lluvias y nevadas, otras zonas quedarán alcanzadas únicamente por lluvias y viento.

Temporal en Chubut: cómo estará el clima el jueves 3 de septiembre

El mal tiempo avanzará hacia Chubut, donde las zonas afectadas serán Esquel, Lago Puelo y la zona de la cordillera.

En estas localidades se esperan precipitaciones, posibles nevadas y fuertes ráfagas de viento, en el marco de un escenario meteorológico marcado por el ingreso de aire frío.

Alerta por lluvia y nieve en Santa Cruz y Río Negro

En Santa Cruz, se esperan lluvias para la tarde del jueves 3 de septiembre y ráfagas de viento que superarán los 60 km/h.

Las condiciones se intensificarán en la jornada del viernes 4, donde habrán nevadas que acompañarán las fuertes tormentas; mientras que la temperatura alcanzará una mínima de 1° y una máxima de 7° en Río Gallegos.

Se aproxima un diluvio histórico.

En Río Negro, el temporal alcanzará a Bariloche, El Bolsón y Maquinchao, localidades donde se esperan lluvias y nieve durante 48 horas.

En esta zona de la cordillera la mínima será de -3° el jueves 3 de septiembre y la máxima de 5°.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Se esperan fuertes tormentas para la madrugada y mañana del jueves 3 de septiembre: el clima se mantendrá con una mínima de 14° y una máxima de 19°.

Mientras que no se esperan lluvias para el viernes, sábado y domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el cielo permanecerá parcialmente nublado.