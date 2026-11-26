Una formación del tren Mitre permanece detenida este jueves por la mañana entre las estaciones Colegiales y Carranza luego de que arrollara una chapa que se encontraba sobre las vías y provocara un desperfecto en el sistema de alimentación eléctrica, como detallaron desde Trenes Argentinos a este medio. El episodio generó chispazos y humo en la unidad, por lo que los 219 pasajeros que viajaban a bordo debieron ser evacuados.

Una pasajera detalló que el humo los forzó a “romper las ventanas” para que se ventilara el interior de la formación una vez que el tren se detuvo.

Evacuaron a los pasajeros

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos y el SAME trabajó en el lugar para evacuar a los pasajeros y asistir a quienes lo necesitaran.

El director del SAME, Alberto Crescenti, informó que tres pasajeros fueron atendidos en el lugar por ataques de pánico y lipotimia. No se reportaron, hasta el momento, personas heridas de gravedad como consecuencia del episodio.

La cantidad de personas que viajaban en la formación fue precisada en 219 pasajeros, que fueron evacuados tras la detención de la unidad.

Qué pasó con el tren Mitre

Trenes Argentinos informó oficialmente que el servicio de la línea Mitre permanece interrumpido desde las 6.30 en sus tres ramales: Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre, debido a una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica.

Según la empresa, el desperfecto se produjo luego de que una formación arrollara una chapa entre las estaciones Colegiales y Carranza, lo que provocó el inconveniente en el sistema eléctrico.

Las autoridades investigan ahora cómo llegó el objeto al tendido de vías, mientras personal de la empresa trabaja para subsanar el desperfecto y restablecer el servicio lo antes posible.

Por el momento, los tres ramales de la línea Mitre continúan interrumpidos y se aguarda información sobre cuándo podrá normalizarse la circulación.