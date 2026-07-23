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Desde las 23 hs de este jueves y durante siete horas, miles de autos que circulan hacia el norte deberán tener en cuenta una importante novedad.
AUSA cerrará la Illia sentido a la provincia y la avenida Cantilo para montar las últimas vigas de la ampliación del Puente Labruna, una maniobra que no se repite todos los días: nueve vigas de 22 metros y 40 toneladas cada una, más otras dos de 32 metros y 50 toneladas.
Qué calles va a afectar el corte
El operativo empezará a las 20, cuando se reducirá la calzada en los dos carriles derechos de Cantilo. Ya sobre las 23 llegará el cierre total de Illia (sentido norte) y Cantilo, y también del Paseo del Bajo sentido norte a la altura de Retiro. A eso se suma el cierre del puente Scalabrini Ortiz, en Parque Norte, que conecta Lugones y Figueroa Alcorta con el Aeroparque.
En sentido contrario —hacia el centro— no hay problema: Illia y Lugones siguen circulando con normalidad toda la noche.
Por dónde desviarse si vas para el norte
La alternativa oficial es Figueroa Alcorta o Libertador. Quienes manejan camiones o transporte pesado tienen que salir por Costanera y reengancharse a Cantilo después del Puente Labruna. Y si se necesita llegar a la Costanera desde Parque Norte, la vía es la calle Sarmiento, ya que el Scalabrini Ortiz va a estar cerrado.
También hay que tener en cuenta que la mano del Puente Labruna que va hacia Figueroa Alcorta y Libertador (sentido oeste) va a seguir cerrada durante toda la temporada de vacaciones de invierno, no solo esta noche.
Lo que sí sigue funcionando
No todo se corta. El tramo nuevo del puente sigue habilitado para quienes van hacia Cantilo y Ciudad Universitaria, la pasarela peatonal a la estación Ciudad Universitaria (Belgrano Norte) no se toca, y la rotonda de la colectora de Cantilo que da acceso a Ciudad Universitaria y los clubes de la zona sigue abierta.
Un puente que cambia la cara de Núñez
Todo esto es parte de una obra bastante más grande. El 29 de mayo ya se había habilitado una primera etapa, que llevó el puente de un carril por mano a dos. El proyecto completo suma una pasarela peatonal de 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, y busca mejorar el acceso a lugares que mueven a miles de vecinos todos los días: el estadio de River, el Club Ciudad de Buenos Aires, la UTDT, el CeNARD, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria, entre otros.
La idea de fondo, según el Gobierno porteño, es terminar con una desconexión histórica entre la zona costera y el barrio de Núñez, ahora potenciada por el desarrollo del Parque de la Innovación.