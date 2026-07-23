Desde las 23 hs de este jueves y durante siete horas, miles de autos que circulan hacia el norte deberán tener en cuenta una importante novedad.

AUSA cerrará la Illia sentido a la provincia y la avenida Cantilo para montar las últimas vigas de la ampliación del Puente Labruna, una maniobra que no se repite todos los días: nueve vigas de 22 metros y 40 toneladas cada una, más otras dos de 32 metros y 50 toneladas.

Qué calles va a afectar el corte

El operativo empezará a las 20, cuando se reducirá la calzada en los dos carriles derechos de Cantilo. Ya sobre las 23 llegará el cierre total de Illia (sentido norte) y Cantilo, y también del Paseo del Bajo sentido norte a la altura de Retiro. A eso se suma el cierre del puente Scalabrini Ortiz, en Parque Norte, que conecta Lugones y Figueroa Alcorta con el Aeroparque.

En sentido contrario —hacia el centro— no hay problema: Illia y Lugones siguen circulando con normalidad toda la noche.

AUSA realiza obras de ampliación en el Puente Labruna. Foto: AUSA.

Por dónde desviarse si vas para el norte

La alternativa oficial es Figueroa Alcorta o Libertador. Quienes manejan camiones o transporte pesado tienen que salir por Costanera y reengancharse a Cantilo después del Puente Labruna. Y si se necesita llegar a la Costanera desde Parque Norte, la vía es la calle Sarmiento, ya que el Scalabrini Ortiz va a estar cerrado.

También hay que tener en cuenta que la mano del Puente Labruna que va hacia Figueroa Alcorta y Libertador (sentido oeste) va a seguir cerrada durante toda la temporada de vacaciones de invierno, no solo esta noche.

AUSA realiza obras de ampliación en el Puente Labruna. Foto: AUSA.

Lo que sí sigue funcionando

No todo se corta. El tramo nuevo del puente sigue habilitado para quienes van hacia Cantilo y Ciudad Universitaria, la pasarela peatonal a la estación Ciudad Universitaria (Belgrano Norte) no se toca, y la rotonda de la colectora de Cantilo que da acceso a Ciudad Universitaria y los clubes de la zona sigue abierta.

Un puente que cambia la cara de Núñez

Todo esto es parte de una obra bastante más grande . El 29 de mayo ya se había habilitado una primera etapa, que llevó el puente de un carril por mano a dos. El proyecto completo suma una pasarela peatonal de 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, y busca mejorar el acceso a lugares que mueven a miles de vecinos todos los días: el estadio de River, el Club Ciudad de Buenos Aires, la UTDT, el CeNARD, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria, entre otros.

La idea de fondo, según el Gobierno porteño, es terminar con una desconexión histórica entre la zona costera y el barrio de Núñez, ahora potenciada por el desarrollo del Parque de la Innovación.