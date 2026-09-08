Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) contempla una serie de requisitos que deben cumplir las familias beneficiarias para mantener el acceso al beneficio. Entre ellos se encuentra la acreditación de los controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la Libreta AUH.

El trámite permite a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) verificar el cumplimiento de estas condiciones y, además, habilita el cobro del 20% de la asignación que se retiene mensualmente.

Libreta AUH: para qué sirve y qué hay que acreditar

La Libreta AUH funciona como un mecanismo para acreditar ante ANSES que los niños y adolescentes beneficiarios cumplen con las condiciones vinculadas a salud, educación y vacunación.

La documentación debe reunir la información correspondiente a cada menor y ser presentada de acuerdo con los mecanismos establecidos por ANSES.

Uno de los principales motivos para realizar el trámite es que la AUH se paga mensualmente en un 80%, mientras que el 20% restante queda acumulado y se abona posteriormente contra la presentación de la Libreta.

Qué requisitos deben acreditar las familias que cobran AUH

La Libreta debe demostrar el cumplimiento de los principales controles exigidos para cada menor beneficiario.

Entre ellos se encuentran:

Controles de salud correspondientes.

Vacunación obligatoria de acuerdo con el calendario vigente.

Asistencia escolar de niños y adolescentes.

Presentación de la documentación de manera correcta y completa .

Validación de los datos correspondientes al menor y al titular de la prestación.

La documentación debe contar con las firmas y certificaciones correspondientes cuando sean necesarias. ANSES también establece pautas específicas para cargar la Libreta de manera digital.

Qué pasa si no se presenta la Libreta AUH

La falta de presentación de la Libreta tiene una consecuencia importante sobre el 20% acumulado de la AUH.

El esquema vigente establece que el 80% se cobra mensualmente y que el 20% restante se acumula para ser abonado cuando se acredita el cumplimiento de las condiciones mediante la Libreta.

Por eso, no presentar la documentación puede impedir el acceso al 20% acumulado correspondiente, aunque esto no debe confundirse con una suspensión automática del pago mensual de la AUH.

Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES

El trámite puede realizarse de manera online mediante Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Los pasos indicados por ANSES incluyen:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en Hijos > Libreta AUH. Revisar los datos registrados. Completar los campos correspondientes a educación, salud y vacunación. Generar la Libreta si existen datos pendientes. Llevar el formulario a la institución educativa o centro de salud correspondiente para su certificación. Cargar posteriormente una imagen legible del documento completo en Mi ANSES. Esperar la confirmación de la presentación.

ANSES también contempla la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial cuando existan inconvenientes con la presentación digital.