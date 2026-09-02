Confirmado por Sandra Pettovello: ANSES activó el beneficio más esperado de septiembre.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, anunció que un nuevo programa de descuentos para los jubilados beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Se trata de un esquema de ofertas aplicado en supermercados y otros rubros mediante el programa Beneficios ANSES. Los titulares podrán acceder a reintegros en supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio, entre otros comercios.

De esta manera, los adultos mayores podrán reducir parte de sus gastos mensuales destinados a alimentos y productos de primera necesidad.

Cómo es el programa de descuentos para jubilados

Los reintegros disponibles dependerán íntegramente de cada comercio, pero parten desde el 10%. Algunas cadenas pueden contar con porcentajes superiores o promociones especiales.

A su vez, el programa incluye rubros como farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio, comercios de alimentos y locales de productos de limpieza y cuidado personal.

Confirmado por Sandra Pettovello: ANSES activó el beneficio más esperado de septiembre.

En algunos casos, el descuento se aplicará directamente al momento de pagar, mientras que otros funcionarán mediante un reintegro acreditado en el medio de pago.

Es importante mencionar que para acceder a los beneficios se debe pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación.

Supermercados donde los jubilados pueden comprar con descuento

La red de comercios incluye a las principales cadenas que funcionan en el país. La información disponible detalla que los establecimientos con promociones especiales son:

Carrefour

Coto

Changomás

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

Día

Josimar

Cabe mencionar que las condiciones de los descuentos dependerán del día, productos alcanzados y topes de reintegro.

Algunas promociones de ANSES podrán coincidir con descuentos ofrecidos por banco o entidades financieras. Se debe revisar las condiciones vigentes antes de la compra para conocer exactamente los reintegros.