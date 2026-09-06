El bicarbonato de sodio es uno de los productos que más se utilizan en los trucos caseros de limpieza y cuidado personal. Entre sus usos más populares se encuentra el de incorporarlo al agua para lavarse o remojar los pies, especialmente cuando existe preocupación por el mal olor.

Aunque no se trata de un tratamiento médico, el bicarbonato puede ser utilizado como complemento de la higiene de los pies y ayudar a controlar los olores desagradables.

¿Por qué puede ayudar con el mal olor de los pies?

El mal olor, conocido como bromodosis, está relacionado principalmente con el sudor y las bacterias presentes naturalmente en la piel. Los pies tienen una gran cantidad de glándulas sudoríparas y, cuando permanecen húmedos dentro de las medias y los zapatos, se genera un ambiente favorable para las bacterias. Estas interactúan con el sudor y producen compuestos que generan el olor característico.

El bicarbonato es conocido por sus propiedades para neutralizar olores, motivo por el cual suele incorporarse a distintos productos desodorizantes. Sin embargo, no significa que elimine la causa de fondo del mal olor ni que pueda reemplazar una correcta higiene.

¿Por qué el bicarbonato de sodio puede ayudar con el mal olor de los pies? IA Gemini

¿Cómo se puede utilizar?

Una de las formas más populares consiste en preparar un recipiente con agua tibia y una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio y utilizarlo para lavar o remojar los pies durante unos minutos.

Después, es importante secar muy bien los pies, especialmente entre los dedos. Mantener la piel seca es una de las principales medidas para evitar que proliferen bacterias y hongos.

También es importante mantener limpios y secos los zapatos y cambiar las medias con frecuencia, ya que el calzado puede acumular sudor y bacterias y contribuir al mal olor.

¿El bicarbonato elimina los hongos?

No hay que confundir el efecto desodorizante con un tratamiento contra las infecciones.

Si bien el bicarbonato puede dificultar el crecimiento de algunos hongos en determinadas condiciones, no está demostrado que cure el pie de atleta u otras infecciones por hongos. Además, su uso excesivo puede resecar o irritar la piel.

Por eso, si además del olor aparecen picazón, descamación, enrojecimiento, grietas, ardor o lesiones, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud en lugar de depender de un remedio casero. El pie de atleta, por ejemplo, puede provocar picazón, ardor, descamación y grietas en la piel.

Un hábito clave: mantener los pies secos.

Un hábito clave: mantener los pies secos

Más allá del bicarbonato, uno de los puntos fundamentales para controlar el mal olor es reducir la humedad.

Elegir medias que permitan una buena ventilación, utilizar calzado transpirable y evitar usar el mismo par de zapatos todos los días puede ayudar a que tengan tiempo suficiente para secarse. También es importante dejar que los zapatos se ventilen después de utilizarlos.

En definitiva, el bicarbonato puede ser un recurso casero para ayudar a neutralizar el olor, pero no reemplaza una buena higiene ni debe utilizarse como tratamiento para una infección. Además, los baños de pies frecuentes no siempre son recomendables: pueden aumentar la humedad y favorecer determinados problemas de la piel.